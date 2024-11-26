В ФОМС рассказали о расширении применения технологий ИИ в ОМС в 2025 году

Posted 26 ноября, 11:10
Published 26 ноября, 11:10
Modified 26 ноября, 11:10
Updated 26 ноября, 11:10
Применение ИИ существенно улучшает качество анализа маммографических изображений, что, в свою очередь, способствует более раннему выявлению заболеваний и улучшению прогнозов их течения.
Согласно данным, опубликованным в Ведомостях, за первые 9 месяцев 2024 года было проведено более 753 тысяч маммографий с использованием технологий искусственного интеллекта. Представители Фонда обязательного медицинского страхования сообщили о планах на 2025 год по интеграции ИИ в системы поддержки врачебных решений, с целью охватить такие направления, как маммография, рентгенография грудной клетки, флюорография и компьютерная томография органов грудной области.
Основные преимущества использования искусственного интеллекта в медицине заключаются в сокращении времени ожидания медицинской помощи и снижении вероятности ошибок врачей. Это достигается благодаря автоматизации анализа данных и подготовки медицинских заключений, что позволяет значительно уменьшить влияние человеческого фактора. Более того, технологии на основе искусственного интеллекта также способствуют проведению предиктивного анализа медицинских данных и сокращению затрат на лечение за счет своевременного выявления заболеваний.
Росздравнадзор одобрил регистрацию 37 медицинских изделий, использующих искусственный интеллект, что демонстрирует готовность сектора к активному внедрению таких технологий. Министерство здравоохранения совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования исследуют пути для масштабного применения этих решений в клинической практике.
В 2025 году планируется выделение 359,8 миллиарда рублей для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Эта сумма включает расходы на исследования с использованием ИИ, что позволит оптимизировать бюджет и улучшить качество медицинских услуг.
По мере того, как регионы России будут приобретать медизделия с ИИ, зарегистрированные в соответствии с действующими нормами, в медицинскую практику будут внедряться системы поддержки врачебных решений. Тем не менее само собой разумеется, что искусственный интеллект не способен заменить врачей — врачи продолжают оставаться главными партнерами пациентов в вопросах здоровья, а новые технологии призваны значительно снизить риск ошибок.