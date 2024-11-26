В ФОМС рассказали о расширении применения технологий ИИ в ОМС в 2025 году

По мере того, как регионы России будут приобретать медизделия с ИИ, зарегистрированные в соответствии с действующими нормами, в медицинскую практику будут внедряться системы поддержки врачебных решений. Тем не менее само собой разумеется, что искусственный интеллект не способен заменить врачей — врачи продолжают оставаться главными партнерами пациентов в вопросах здоровья, а новые технологии призваны значительно снизить риск ошибок.