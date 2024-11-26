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Posted 26 ноября, 08:48

Published 26 ноября, 08:48

Modified 26 ноября, 08:50

Updated 26 ноября, 08:50

Обвалился потолок

В лицее Новосибирска обрушился потолок

26 ноября 2024, 08:48
Фото: 1MI. Обвалился потолок

В новосибирском лицее №22 «Надежда Сибири» обрушился потолок

В лицее Новосибирска упал потолок, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел 26 ноября в лицее №22. Дети сняли на видео, как в мужском туалете обвалился потолок. Плитка валялась на полу.

По предварительной информации, школьники не пострадали. В администрации официально информацию не прокомментировали, но тонко намекнули, что всему виной были дети.

Однако новосибирцы в социальных сетях обратили внимание, что под потолком была ржавчина и обрушения, вероятно, избежать не получилось бы.

Видео: АСТ-54.

Ранее подросток заявил о бомбе в школе. Парень оказался из другого региона. Шутника вычислили и к нему нагрянули полицейские. У него дома провели обыск. Теперь возбуждено дело.

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