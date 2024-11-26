В лицее Новосибирска обрушился потолок

Posted 26 ноября, 08:48
Published 26 ноября, 08:48
Modified 26 ноября, 08:50
Updated 26 ноября, 08:50
Инцидент произошел 26 ноября в лицее №22. Дети сняли на видео, как в мужском туалете обвалился потолок. Плитка валялась на полу.
По предварительной информации, школьники не пострадали. В администрации официально информацию не прокомментировали, но тонко намекнули, что всему виной были дети.
Однако новосибирцы в социальных сетях обратили внимание, что под потолком была ржавчина и обрушения, вероятно, избежать не получилось бы.
Ранее подросток заявил о бомбе в школе. Парень оказался из другого региона. Шутника вычислили и к нему нагрянули полицейские. У него дома провели обыск. Теперь возбуждено дело.