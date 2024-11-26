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Posted 26 ноября, 08:30

Published 26 ноября, 08:30

Modified 26 ноября, 08:32

Updated 26 ноября, 08:32

Сосулек стало много на домах

В мэрии Новосибирска предупредили управляющие компании о сосульках на домах

26 ноября 2024, 08:30
Фото: мэрия Новосибирска. Сосулек стало много на домах
Мэр Максим Кудрявцев поручил проконтролировать управляющие компании, которые допускают риск падения наледи с крыш домов в Новосибирске.

По словам главы города Максима Кудрявцева, муниципальные службы в 2,5 раза увеличили количество рабочих, которые борются со снегом и наледью в труднодоступных метах. Однако в дни потепления важно добиться активного включения управляющих компаний. В особенности, по отработке жалоб горожан на сосульки на крышах.

«Необходимо выстроить более чёткую работу с управляющими компаниями, чтобы обеспечить безопасность жильцов многоквартирных домов», — подчеркнул мэр.

Как доложил начальник департамента ЖКХ Дмитрий Зайков, всем управляющим компаниям были направлены письма, чтобы они провели проверку наличия льда и снега на крышах и козырьках подъездов и балконов. Также было озвучено напоминание, что за ненормативное содержание общего имущества грозит ответственность.

Если горожане заметили проблемы с наледью на кровлях, то важно своевременно обратиться в свою УК. Если же реакции не было, то нужно идти в администрацию района или в мэрию.

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