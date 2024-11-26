В мэрии Новосибирска предупредили управляющие компании о сосульках на домах

Posted 26 ноября, 08:30
Published 26 ноября, 08:30
Modified 26 ноября, 08:32
Updated 26 ноября, 08:32
По словам главы города Максима Кудрявцева, муниципальные службы в 2,5 раза увеличили количество рабочих, которые борются со снегом и наледью в труднодоступных метах. Однако в дни потепления важно добиться активного включения управляющих компаний. В особенности, по отработке жалоб горожан на сосульки на крышах.
«Необходимо выстроить более чёткую работу с управляющими компаниями, чтобы обеспечить безопасность жильцов многоквартирных домов», — подчеркнул мэр.
Как доложил начальник департамента ЖКХ Дмитрий Зайков, всем управляющим компаниям были направлены письма, чтобы они провели проверку наличия льда и снега на крышах и козырьках подъездов и балконов. Также было озвучено напоминание, что за ненормативное содержание общего имущества грозит ответственность.
Если горожане заметили проблемы с наледью на кровлях, то важно своевременно обратиться в свою УК. Если же реакции не было, то нужно идти в администрацию района или в мэрию.