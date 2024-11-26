В Новосибирске боец ММА сознался, почему убил женщину с 5-летней дочерью

Жертва преступника тогда продала квартиру и имела деньги на руках, чтобы купить автомобиль. Как признался в ходе следствия обвиняемый, между ними произошла ссора и тогда тот схватился за нож. После осознания всей ситуации, тот решил завладеть деньгами убитой.