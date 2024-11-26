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Posted 26 ноября, 03:15

Published 26 ноября, 03:15

Modified 26 ноября, 03:17

Updated 26 ноября, 03:17

Тела спрятали

В Новосибирске боец ММА сознался, почему убил женщину с 5-летней дочерью

26 ноября 2024, 03:15
Фото: 1MI. Тела спрятали
Обвиняемый в убийстве боец ММА сознался, почему расправился со своей знакомой и ее дочкой в Новосибирске, сообщили в МВД.

Год назад в Новосибирске произошла ужасная трагедия. Жестоко убили женщину и ее 5-летнюю дочь. В этом подозревали бойца ММА, который скрылся после преступления, но его остановили на границе.

Жертва преступника тогда продала квартиру и имела деньги на руках, чтобы купить автомобиль. Как признался в ходе следствия обвиняемый, между ними произошла ссора и тогда тот схватился за нож. После осознания всей ситуации, тот решил завладеть деньгами убитой.

Ее пятилетняя дочка оказалась свидетельницей. Предполагается, что он не пощадил и ребенка: малышку убили рядом с Новосибирском, а ее мать в области, пишет КП-Новосибирск. Сейчас расследование дела близится к финальной точке. Скоро его направят в суд.

Умер отец женщины, которую с дочкой мог убить боец ММА в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Убийство#Уголовное дело#18+
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