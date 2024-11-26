В Новосибирске боец ММА сознался, почему убил женщину с 5-летней дочерью

Posted 26 ноября, 03:15
Published 26 ноября, 03:15
Modified 26 ноября, 03:17
Updated 26 ноября, 03:17
Год назад в Новосибирске произошла ужасная трагедия. Жестоко убили женщину и ее 5-летнюю дочь. В этом подозревали бойца ММА, который скрылся после преступления, но его остановили на границе.
Жертва преступника тогда продала квартиру и имела деньги на руках, чтобы купить автомобиль. Как признался в ходе следствия обвиняемый, между ними произошла ссора и тогда тот схватился за нож. После осознания всей ситуации, тот решил завладеть деньгами убитой.
Ее пятилетняя дочка оказалась свидетельницей. Предполагается, что он не пощадил и ребенка: малышку убили рядом с Новосибирском, а ее мать в области, пишет КП-Новосибирск. Сейчас расследование дела близится к финальной точке. Скоро его направят в суд.