В Новосибирске «черное небо» — что случилось с городом

Posted 26 ноября, 10:32
Published 26 ноября, 10:32
Modified 26 ноября, 10:34
Updated 26 ноября, 10:34
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как «черное небо», будет действовать в Новосибирске до 18:00 27 ноября. Причиной продления стали устойчиво безветренная погода и отсутствие осадков, которые мешают рассеиванию вредных примесей в атмосфере.
Во время этого режима промышленные предприятия обязаны сократить объёмы выбросов в воздух. Жителям города рекомендовано минимизировать пребывание на улице, не открывать окна в квартирах и по возможности отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного.
Режим «черного неба» объявляют при неблагоприятных атмосферных условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ. Это может негативно сказаться на здоровье людей, особенно детей, пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Синоптики прогнозируют улучшение ситуации лишь во второй половине среды, когда возможна смена погодных условий.