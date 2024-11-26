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Posted 26 ноября, 10:32

Published 26 ноября, 10:32

Modified 26 ноября, 10:34

Updated 26 ноября, 10:34

Трубы завода

В Новосибирске «черное небо» — что случилось с городом

26 ноября 2024, 10:32
Фото: 1MI. Трубы завода

В Новосибирске продлили режим «черного неба» еще на сутки

Режим черного неба продолжается в Новосибирске, его продлили до 27 нобря, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как «черное небо», будет действовать в Новосибирске до 18:00 27 ноября. Причиной продления стали устойчиво безветренная погода и отсутствие осадков, которые мешают рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Во время этого режима промышленные предприятия обязаны сократить объёмы выбросов в воздух. Жителям города рекомендовано минимизировать пребывание на улице, не открывать окна в квартирах и по возможности отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного.

Режим «черного неба» объявляют при неблагоприятных атмосферных условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ. Это может негативно сказаться на здоровье людей, особенно детей, пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Синоптики прогнозируют улучшение ситуации лишь во второй половине среды, когда возможна смена погодных условий.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Здоровье#Черное небо#НМУ#Западно-Сибирский гидрометцентр
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