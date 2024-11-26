В Новосибирске нашли способ побороть 10-балльные пробки

Posted 26 ноября, 04:33
Published 26 ноября, 04:33
Modified 26 ноября, 04:35
Updated 26 ноября, 04:35
Режим работы светофоров на площади Кирова будет изменен, чтобы избавиться от автомобильных заторов. Об этом заявил руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев в ходе оперативного совещания в муниципалитете во вторник, 26 ноября.
«Стало значительно проще», — прокомментировал Кодалаев установку светофоров на загруженной развязке.
Однако признал, что пока режим их работы не оптимальный, настройка будет продолжена на текущей неделе. Светофоры были установлены 21 ноября и после этого интенсивность заторов на прилегающих улицах стала достигать 10 баллов.
Ранее мы рассказывали о массовом ДТП, которое произошло в Ленинском районе из-за неработающего светофора.