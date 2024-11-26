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Posted 26 ноября, 04:33

Published 26 ноября, 04:33

Modified 26 ноября, 04:35

Updated 26 ноября, 04:35

Пробки на площади даже не в час пик

В Новосибирске нашли способ побороть 10-балльные пробки

26 ноября 2024, 04:33
Фото: 2GIS. Пробки на площади даже не в час пик

В мэрии Новосибирска заявили об изменении работы светофоров на площади Кирова

Введение светофорного регулирования вызвало массовые автомобильные заторы, жалуются автомобилисты, как с этим бороться, узнал журналист atas.info во время оперативного совещания.

Режим работы светофоров на площади Кирова будет изменен, чтобы избавиться от автомобильных заторов. Об этом заявил руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев в ходе оперативного совещания в муниципалитете во вторник, 26 ноября.

«Стало значительно проще», — прокомментировал Кодалаев установку светофоров на загруженной развязке.

Однако признал, что пока режим их работы не оптимальный, настройка будет продолжена на текущей неделе. Светофоры были установлены 21 ноября и после этого интенсивность заторов на прилегающих улицах стала достигать 10 баллов.

Ранее мы рассказывали о массовом ДТП, которое произошло в Ленинском районе из-за неработающего светофора.

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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Мэрия#Светофоры
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