В Новосибирске «Новые люди» поддержали первые предпринимательские проекты студентов

Posted 26 ноября, 06:27
Published 26 ноября, 06:27
Modified 26 ноября, 06:27
Updated 26 ноября, 06:27
Образовательная программа, которую инициировала партия «Новые люди», сочетала теорию и практику. Она включала встречи с опытными предпринимателями, мастер-классы и деловые игры.
Итог этой работы участники программы представили на финальной выставке проектов. В этом сезоне начинающие предприниматели уделили особое внимание социальному предпринимательству. Так, одна из команд запустила собственное производство специальных игрушек для детей с расстройством аутического спектра. Другая подготовила необычный проект по изучению английского языка с помощью настольных игр. Среди других идей новосибирских студентов — создание дизайн-проектов по ремонту с помощью VR-очков, механизм для начинающих изобретателей и много другое.
«Каждый год качество проектов только растёт. Большое спасибо всем, кто сегодня выступал и не побоялся представить свою идею. Желаю каждому участнику никогда не останавливаться на достигнутых результатах. Продолжайте развиваться, всё обязательно получится. А мы вам в этом будем помогать и поддерживать», — отметила член жюри, руководитель реготделения партии «Новые люди» в Новосибирской области, депутат заксобрания Дарья Карасева.
Победителем сезона стала команда «Галадрим глэмпинг». Она хочет оборудовать специальные туристические домики на деревьях, похожие на жильё лесных эльфов из «Властелина колец». Авторы проекта уверены, что подобный необычный туризм привлечёт жителей Новосибирска разных возрастов.
В реализации проектов участникам помогали наставники, опытные предприниматели и руководитель программы в Новосибирской области Вячеслав Григорович.
«Уже почти три года мы с командой помогаем студентам создавать свои проекты. На этом пути было немало трудностей, но они стали точкой роста для команд. Я рад, что у нас есть возможность давать студентам шанс создать вокруг себя сильное окружение и развивать свои лучшие стороны», — говорит Вячеслав Григорович.