В Новосибирске «Новые люди» поддержали первые предпринимательские проекты студентов

«Уже почти три года мы с командой помогаем студентам создавать свои проекты. На этом пути было немало трудностей, но они стали точкой роста для команд. Я рад, что у нас есть возможность давать студентам шанс создать вокруг себя сильное окружение и развивать свои лучшие стороны», — говорит Вячеслав Григорович.