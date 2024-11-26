В Новосибирске ограничили проезд в центре города — с чем это связано

Posted 26 ноября, 01:30
Published 26 ноября, 01:30
Modified 26 ноября, 01:40
Updated 26 ноября, 01:40
Ограничения ввели в Центральном и Заельцовском районах. Там закрыли проезд сразу на трех улицах. Эти меры начали действовать с 25 ноября. Речь идет о следующих дорогах:
В первом случае ограничения продлятся до 29 ноября, а во втором и третьем — до 2 декабря. Такие изменения связаны с коммунальными работами. Вновь будет производиться ремонт теплотрасс.
Автомобилистов просят быть более внимательными, смотреть на дорожные знаки и не нарушать ПДД.