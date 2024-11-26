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Posted 26 ноября, 01:30

Published 26 ноября, 01:30

Modified 26 ноября, 01:40

Updated 26 ноября, 01:40

Проезд уже закрыт

В Новосибирске ограничили проезд в центре города — с чем это связано

26 ноября 2024, 01:30
Фото: 1MI. Проезд уже закрыт

Проезд в центре города ограничили в Новосибирске

В Новосибирске ограничен проезд сразу в двух районах города, о чем информирует мэрия.

Ограничения ввели в Центральном и Заельцовском районах. Там закрыли проезд сразу на трех улицах. Эти меры начали действовать с 25 ноября. Речь идет о следующих дорогах:

  • улица Щетинкина, 37 на Серебренниковской;
  • Дальневосточная, 12 на Мочищенском шоссе;
  • Ленина, 81 (здесь сузили проезд на четыре метра)

В первом случае ограничения продлятся до 29 ноября, а во втором и третьем — до 2 декабря. Такие изменения связаны с коммунальными работами. Вновь будет производиться ремонт теплотрасс.

Автомобилистов просят быть более внимательными, смотреть на дорожные знаки и не нарушать ПДД.

В Новосибирске закрыли проезд на перекрестке из-за коммунальной аварии
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Автомобили#Проезд#Коммунальная авария
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