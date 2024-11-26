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Posted 26 ноября, 10:32

Published 26 ноября, 10:32

Modified 26 ноября, 10:34

Updated 26 ноября, 10:34

Запрещающий знак

В Новосибирске ввели запрет на движение по трем улицам

26 ноября 2024, 10:32
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Запрещающий знак
В нескольких районах города вводят ограничения на движение автомобилей, сообщили в мэрии Новосибирска.

С 25 ноября в Центральном и Дзержинском районах Новосибирска введены временные ограничения движения транспорта. Причиной стали ремонтные работы на водопроводе и теплотрассах.

Рекомендации для водителей

Мэрия Новосибирска и Госавтоинспекция призывают водителей быть внимательными, учитывать временные изменения при планировании маршрутов и соблюдать дорожные знаки и информационные указатели.

Ограничения направлены на обеспечение безопасности ремонтных бригад и предотвращение аварийных ситуаций в зонах проведения работ. По словам представителей городской администрации, проведение работ согласовано, и все участки должны быть открыты для движения в установленные сроки.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Ремонтные работы#Безопасность#Аварийные ситуации
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