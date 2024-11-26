В Новосибирске ввели запрет на движение по трем улицам

Posted 26 ноября, 10:32
Published 26 ноября, 10:32
Modified 26 ноября, 10:34
Updated 26 ноября, 10:34
С 25 ноября в Центральном и Дзержинском районах Новосибирска введены временные ограничения движения транспорта. Причиной стали ремонтные работы на водопроводе и теплотрассах.
Рекомендации для водителей
Мэрия Новосибирска и Госавтоинспекция призывают водителей быть внимательными, учитывать временные изменения при планировании маршрутов и соблюдать дорожные знаки и информационные указатели.
Ограничения направлены на обеспечение безопасности ремонтных бригад и предотвращение аварийных ситуаций в зонах проведения работ. По словам представителей городской администрации, проведение работ согласовано, и все участки должны быть открыты для движения в установленные сроки.