В Новосибирске застройщика «Новомарусино» хотят отправить в колонию на 5 лет

Posted 26 ноября, 03:35
Published 26 ноября, 03:35
Modified 26 ноября, 03:37
Updated 26 ноября, 03:37
Прокуратура запросила 5 лет заключения в колонии для бывшего директора ООО «Доступное жилье Новосибирск», которое выступало застройщиком микрорайона «Новомарусино» на окраине Новосибирска. Вадима Варвянского обвиняют в злоупотреблении полномочиями, что привело к нарушению прав почти 700 дольщиков, приобретавших жилье на стадии строительства. По оценке инициативной группы дольщиков, общий ущерб составил 2,28 млрд рублей.
Приговор будет оглашен 13 декабря.
Микрорайон «Новомарусино» начали строить в 2015 году в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Предполагалось, что цена за квадратный метр будет на 20% ниже среднерыночной стоимости. Это привлекло многих дольщиков. Люди полностью оплатили жилье в шести домах, которые планировалось сдать в 2017 году, но стройка встала, а в 2019 «Доступное жилье Новосибирск» было признано банкротом.
Дольщики неоднократно проводили уличные акции протеста в Новосибирске и в Москве, в 2020 устроили голодовку в вагончике на бывшей стройплощадке, требуя решить их проблемы.
В 2023 году дольщикам в качестве компенсации было выплачено около 800 млн рублей.
В октябре 2024 года в суд было передано еще одно громкое уголовное дело, связанное с обманом дольщиков в Заельцовском районе. Ущерб составил 900 млн рублей.