В Новосибирске застройщика «Новомарусино» хотят отправить в колонию на 5 лет

Микрорайон «Новомарусино» начали строить в 2015 году в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Предполагалось, что цена за квадратный метр будет на 20% ниже среднерыночной стоимости. Это привлекло многих дольщиков. Люди полностью оплатили жилье в шести домах, которые планировалось сдать в 2017 году, но стройка встала, а в 2019 «Доступное жилье Новосибирск» было признано банкротом.