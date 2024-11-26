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Posted 26 ноября, 03:35

Published 26 ноября, 03:35

Modified 26 ноября, 03:37

Updated 26 ноября, 03:37

Дома замерли на финальной стадии строительства

В Новосибирске застройщика «Новомарусино» хотят отправить в колонию на 5 лет

26 ноября 2024, 03:35
Фото: atas.info. Дома замерли на финальной стадии строительства
От действий Вадима Варвянского пострадали сотни дольщиков, следует из материалов следствия.

Прокуратура запросила 5 лет заключения в колонии для бывшего директора ООО «Доступное жилье Новосибирск», которое выступало застройщиком микрорайона «Новомарусино» на окраине Новосибирска. Вадима Варвянского обвиняют в злоупотреблении полномочиями, что привело к нарушению прав почти 700 дольщиков, приобретавших жилье на стадии строительства. По оценке инициативной группы дольщиков, общий ущерб составил 2,28 млрд рублей.

Приговор будет оглашен 13 декабря.

Чтобы добиться восстановления своих прав, дольщики объявляли голодовкуЧтобы добиться восстановления своих прав, дольщики объявляли голодовку
Чтобы добиться восстановления своих прав, дольщики объявляли голодовку. Фото: atas.info

Микрорайон «Новомарусино» начали строить в 2015 году в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Предполагалось, что цена за квадратный метр будет на 20% ниже среднерыночной стоимости. Это привлекло многих дольщиков. Люди полностью оплатили жилье в шести домах, которые планировалось сдать в 2017 году, но стройка встала, а в 2019 «Доступное жилье Новосибирск» было признано банкротом.

Дольщики неоднократно проводили уличные акции протеста в Новосибирске и в Москве, в 2020 устроили голодовку в вагончике на бывшей стройплощадке, требуя решить их проблемы.

В 2023 году дольщикам в качестве компенсации было выплачено около 800 млн рублей.

В октябре 2024 года в суд было передано еще одно громкое уголовное дело, связанное с обманом дольщиков в Заельцовском районе. Ущерб составил 900 млн рублей.

Ждавшие своих квартир дольщики получили ключи лишь спустя 12 лет
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