В Новосибирском зоопарке белый медведь Кай отпразднует 17 лет

Posted 26 ноября, 05:57
Published 26 ноября, 05:57
Modified 26 ноября, 06:12
Updated 26 ноября, 06:12
День Рождения у Кая 27 ноября. Ему исполнится 17 лет. Долгое время он является любимцем публики в зоопарке. На его вольер приходят посмотреть сотни новосибирцев. Такая возможность будет и в его праздник.
В 15:00 зверинец проведет открытые кормления и каждый может полюбоваться на белого медведя. Новосибирцам посоветовали подарить Каю конусы и канистры из пищевого пластика, так как это любимые игрушки косолапого.
20 ноября отпраздновала 17 лет и спутница Кая — Герда. Недавно она воспитала еще двух двойняшек Белку и Стрелку. Вскоре Герде и Каю вновь устроят свидание.