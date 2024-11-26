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Posted 26 ноября, 05:57

Published 26 ноября, 05:57

Modified 26 ноября, 06:12

Updated 26 ноября, 06:12

Медведю стукнет 17

В Новосибирском зоопарке белый медведь Кай отпразднует 17 лет

26 ноября 2024, 05:57
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Медведю стукнет 17
Новосибирский зоопарк рассказал в соцсетях, что белому медведю Каю вот-вот исполнится 17 лет.

День Рождения у Кая 27 ноября. Ему исполнится 17 лет. Долгое время он является любимцем публики в зоопарке. На его вольер приходят посмотреть сотни новосибирцев. Такая возможность будет и в его праздник.

В 15:00 зверинец проведет открытые кормления и каждый может полюбоваться на белого медведя. Новосибирцам посоветовали подарить Каю конусы и канистры из пищевого пластика, так как это любимые игрушки косолапого.

20 ноября отпраздновала 17 лет и спутница Кая — Герда. Недавно она воспитала еще двух двойняшек Белку и Стрелку. Вскоре Герде и Каю вновь устроят свидание.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#День рождения#Медведи#Новосибирский зоопарк#Белые медведи
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