В Новосибирской области пьяного водителя лишили автомобиля и отправили на работу

Posted 26 ноября, 02:23
Published 26 ноября, 02:23
Modified 26 ноября, 02:25
Updated 26 ноября, 02:25
Инцидент случился в сентябре текущего года в селе Венгерово. По местным улицам разъезжал водитель за рулем HAVAL F7Х 2020 года выпуска. Стоимость такой машины начинается от 1-2 млн рублей (зависит цена от пробега).
Его остановил экипаж ДПС. Освидетельствование показало, что автомобилист пьян. Было возбуждено дело по факту нетрезвой езды.
Вину новосибирца признали. Его обязали работать 300 часов. Это еще не все наказание: его лишили водительских прав на несколько лет и забрали навсегда автомобиль. Недавно у другого водителя забрали «девятку» и отправили в колонию.