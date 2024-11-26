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Posted 26 ноября, 12:27

Published 26 ноября, 12:27

Modified 26 ноября, 12:29

Updated 26 ноября, 12:29

Как понимать современный сленг

«Вайб», «скуф», «прилет» — объясняем молодежный сленг 2024

26 ноября 2024, 12:27
Фото: 1MI. Как понимать современный сленг

Портал «Грамота.ру» назвал самые популярные слова в России за 2024 год

По версии портала «Грамота.ру» самым популярным сленговым выражением в этом году стал «вайб». Объясняем, какие слова в ходу у современной молодежи и как научится понимать их.

В этом году в топ-три самых популярных сленговых слов вошли «вайб», «скуф», «прилет». Однако по версии других интернет-порталов популярностью также пользовались такие выражения как «тапать», «нормис», «пов». На волне популярности психологии среди людей младшего и среднего возраста нередко можно услышать понятия «абьюз», «осознанность» и «инсайт». Статистика создавалась на основе частоты употребления сленга интернет-пользователями, их цитируемость в СМИ. Разбираемся, что они означают и почему стали так распространены в русской речи.

«Вайб» — означает определенное эмоциональное состояние, которое возникает у говорящего под влиянием какого-либо события или даже человека. Как и настроение, «вайб» может быть положительным или отрицательным. «Вайб» легко вошел в русскую речь, от него даже появились производные слова, например «вайбовый», то есть приятный.

Под «скуфом» подразумевают, как правило, мужчину средних лет, с крайне консервативными взглядами, отсутствием значимых жизненных достижений, «пивным пузом», нежеланием развиваться или заботится о собственной внешности. «Скуф» стал обозначением некой стагнации и закостенелости, которая является одним из главных страхов молодежи.

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Слово «прилет» имеет военно-жаргонное происхождение, однако оно получило распространение среди гражданских и означает удар одиночного снаряда по объекту или территории.

Понятия «осознанность» (нахождение в текущем моменте), «абьюз» (физическое или психологическое давление), «инсайт» (внезапное озарение) также шагнули далеко за пределы своего профессионального назначения. Это может говорить об увлечении молодых людей самопознанием и распространением идей психоанализа через популярную литературу и блоги о психологии.

Фото: 1MI

Не менее интересны некоторые другие выражения, которые также претендовали на звание слова года 2024 такие как: «пов» — точка зрения на что-то с определенного ракурса или в определенном контексте (англ. Point Of View), «нормис» — ничем не выделяющийся человек с усредненным вкусом и интересами.

Как ни странно, понятия, связанные с квадроберами или квадробингом не вошли в топ самых популярных слов.

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