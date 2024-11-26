«Вайб», «скуф», «прилет» — объясняем молодежный сленг 2024

В этом году в топ-три самых популярных сленговых слов вошли «вайб», «скуф», «прилет». Однако по версии других интернет-порталов популярностью также пользовались такие выражения как «тапать», «нормис», «пов». На волне популярности психологии среди людей младшего и среднего возраста нередко можно услышать понятия «абьюз», «осознанность» и «инсайт». Статистика создавалась на основе частоты употребления сленга интернет-пользователями, их цитируемость в СМИ. Разбираемся, что они означают и почему стали так распространены в русской речи.