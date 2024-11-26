Виновные во взрыве газа на Линейной осуждены на 10 лет — как произошла трагедия

Некоторых жильцов удалось спасти. Из-под обломков доставили людей разных возрастов и даже домашних животных. Трагедия оборвала жизнь 15 человек — большинство из них погибли на месте, некоторые — в больнице от полученных травм. Среди погибших была молодая мама, Надежда Белик, которая в день взрыва праздновала свой день рождения, и ее двухлетняя дочь. Также при взрыве дома погиб сотрудник новосибирского метрополитена Александр Дурасов. Мужчина попал под обломки, когда шёл на работу. Еще одна жертва — 22-летняя Анна Нечуятова. В больнице после взрыва скончалась 44-летняя Айжаныл — мать маленького Нурика, который успел выбежать из подъезда во двор и звал на помощь.