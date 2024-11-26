Виновные во взрыве газа на Линейной осуждены на 10 лет — как произошла трагедия

Posted 26 ноября, 07:11
Published 26 ноября, 07:11
Modified 26 ноября, 07:13
Updated 26 ноября, 07:13
Трагедия, потрясшая весь Новосибирск, произошла 9 февраля 2023 года. В 07:39 утра произошел мощный взрыв газа в жилом пятиэтажном доме по адресу улица Линейная, 39. Взрывной волной были разрушены два подъезда, и обрушились несколько квартир. На месте трагедии погибли 15 человек, включая маленьких детей и пожилых людей. Множество жителей получили различные травмы, многие остались без крова. Это событие стало одной из самых страшных трагедий в истории города.
С конца января 2023 года в доме №39 начали замечать подозрительные активности. Соседи рассказывали о «газовщиках», которые ходили по квартирам, представляясь сотрудниками газовых компаний и предлагали провести внеплановые проверки газового оборудования.
С 6 по 8 февраля 2023 года сотрудники «газовой службы» продолжили обходы, предлагая жильцам заменить газовые шланги и другое оборудование. Однако ни одна из официальных газовых служб не сообщала о плановых проверках в этот период. Жильцы позже выяснили, что эти люди были мошенниками, не имеющими никакого отношения к газовым компаниям. Газовое оборудование в итоге заменили в квартире пенсионерки, живущей в третьем подъезде.
За день до трагедии женщина, у которой заменили газовый шланг, рассказала об этом близким, но никто не придал этому значения. Ближе к вечеру она почувствовала запах газа и обратилась в настоящую газовую службу. Специалисты подтвердили, что шланг мог быть установлен неправильно. В тот момент жильцы не могли еще представить, какой трагедией обернется этот случай.
9 февраля, в 07:30, Богдан, один из жильцов дома, заметил сильный запах газа на лестничной клетке и посоветовал своей соседке вызвать специалистов. Однако буквально через несколько минут, в 07:39, прогремел взрыв, резко разрушивший часть здания. Сила взрыва была настолько велика, что выбило окна и двери в соседних домах, а обломки разрушили припаркованные автомобили.
Сразу после взрыва на место происшествия прибыли экстренные службы — спасатели, пожарные и медицинские работники. Разбор завалов продолжался более суток. По словам очевидцев, на месте катастрофы царила паника. Люди выбегали на улицу, не понимая, что происходит, в то время как спасатели пытались извлечь людей и животных из-под обломков.
Некоторых жильцов удалось спасти. Из-под обломков доставили людей разных возрастов и даже домашних животных. Трагедия оборвала жизнь 15 человек — большинство из них погибли на месте, некоторые — в больнице от полученных травм. Среди погибших была молодая мама, Надежда Белик, которая в день взрыва праздновала свой день рождения, и ее двухлетняя дочь. Также при взрыве дома погиб сотрудник новосибирского метрополитена Александр Дурасов. Мужчина попал под обломки, когда шёл на работу. Еще одна жертва — 22-летняя Анна Нечуятова. В больнице после взрыва скончалась 44-летняя Айжаныл — мать маленького Нурика, который успел выбежать из подъезда во двор и звал на помощь.
После трагедии, дом №39 был признан аварийным и непригодным для дальнейшего проживания. В течение нескольких дней власти обеспечили временное жилье для пострадавших, а затем начали выплаты компенсаций для приобретения новых квартир. Все жильцы были расселены, а дом в последствии был снесен. На месте разрушенного здания остался пустырь.
Следствие установило, что к трагедии привели действия двух мошенников — Евгения Кавуна и Ирины Урбах. Представляя себя сотрудниками газовой службы, они незаконно меняли газовое оборудование в домах, не имея соответствующих сертификатов и знаний. В результате ненадежно установленного оборудования произошла утечка газа, которая привела к взрыву.
«Я понимаю, что по этому делу нужен виновный, но я не могу признать вину. И не потому, что боюсь наказания либо хочу уйти от ответственности. Я не могу признать чужую вину за гибель людей», — сказал Евгений Кавун в суде.
Кавун и Урбах были арестованы, а во вторник 26 ноября 2024 года суд приговорил их к 10 годам лишения свободы. Мошенники, не признали своей вины, несмотря на тяжелые последствия их действий.
В феврале 2025 года исполнился два года с момента трагедии. Однако на момент публикации на месте взорвавшегося дома остается пустырь, а планы на территорию неизвестны до сих пор. Ранее на месте трагедии жители предложили создать сквер в память о погибших. Власти города планировали устроить голосование, чтобы жители могли выбрать, что будет построено на месте трагедии, однако это не было сделано до сих пор, несмотря на регулярные обещания уже бывшего вице-мэра Анны Терешковой.
«Потом будем обсуждать с жителями. Но мы с вами никуда не торопимся, потому что дом еще не снесен», — заявила чиновница в марте 2023 года. Дом снесли тольо к концу лета.
Жители, пережившие ужасный день, теперь живут в новых квартирах, но воспоминания о случившемся навсегда останутся с ними.