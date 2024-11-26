Владельцев больших собак начнут штрафовать

Posted 26 ноября, 15:19
Published 26 ноября, 15:19
Modified 26 ноября, 15:23
Updated 26 ноября, 15:23
Теперь владельцы крупных собак могут получить административный штраф до 1,5 тысячи рублей за выгул животного без поводка и намордника особенно вблизи детских и спортивных площадок. Соответствующий перечень пород, которых нельзя выгуливать без указанных средств, утвержден Правительством РФ. Штрафы за нарушение правил содержания домашних животных распространяются также на ИП, должностные и юридические лица.
Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали доверять домашних питомцев догситтерам. В случае, если выгуливать собаку без намордника будет посторонний человек, владелец животного не будет привлечен к штрафу.