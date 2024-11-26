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Posted 26 ноября, 15:19

Published 26 ноября, 15:19

Modified 26 ноября, 15:23

Updated 26 ноября, 15:23

Новые законы о содержании домашних животных утвердили в Госдуме

Владельцев больших собак начнут штрафовать

26 ноября 2024, 15:19
Фото: 1MI. Новые законы о содержании домашних животных утвердили в Госдуме
В Госдуме пояснили, за что теперь могут оштрафовать владельцев крупных пород собак.

Теперь владельцы крупных собак могут получить административный штраф до 1,5 тысячи рублей за выгул животного без поводка и намордника особенно вблизи детских и спортивных площадок. Соответствующий перечень пород, которых нельзя выгуливать без указанных средств, утвержден Правительством РФ. Штрафы за нарушение правил содержания домашних животных распространяются также на ИП, должностные и юридические лица.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали доверять домашних питомцев догситтерам. В случае, если выгуливать собаку без намордника будет посторонний человек, владелец животного не будет привлечен к штрафу.

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