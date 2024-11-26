Владельцев больших собак начнут штрафовать

Теперь владельцы крупных собак могут получить административный штраф до 1,5 тысячи рублей за выгул животного без поводка и намордника особенно вблизи детских и спортивных площадок. Соответствующий перечень пород, которых нельзя выгуливать без указанных средств, утвержден Правительством РФ. Штрафы за нарушение правил содержания домашних животных распространяются также на ИП, должностные и юридические лица.