Влияние стресса при гипертонии установили новосибирские ученые

Posted 26 ноября, 13:33
Published 26 ноября, 13:33
Modified 26 ноября, 13:35
Updated 26 ноября, 13:35
Результаты исследований, полученные сотрудниками Института цитологии и генетики СО РАН, помогут понять, как минимизировать влияние стресса на организм.
Ученые подвергли стрессовому воздействию подопытных крыс. Половина грызунов были гипертониками, остальные — здоровыми. Их показатели сравнили. Оказалось, что мозг крыс-гипертоников активнее реагирует на стресс.
Исследователи полагают, что полученные данные помогут при разработке медицинских препаратов, а также стратегий уменьшения последствий длительного стресса для организма.
Ранее сообщалось, что новосибирскими учеными были обнаружены следы древних цивилизаций на территории региона.