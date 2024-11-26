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Posted 26 ноября, 13:33

Published 26 ноября, 13:33

Modified 26 ноября, 13:35

Updated 26 ноября, 13:35

Как связаны стресс и давление — выяснили исследователи

Влияние стресса при гипертонии установили новосибирские ученые

26 ноября 2024, 13:33
Фото: 1MI. Как связаны стресс и давление — выяснили исследователи
Новосибирские ученые провели эксперимент с подопытными крысами, в ходе которого установили реакцию организма на стресс при повышенном давлении.

Результаты исследований, полученные сотрудниками Института цитологии и генетики СО РАН, помогут понять, как минимизировать влияние стресса на организм.

Ученые подвергли стрессовому воздействию подопытных крыс. Половина грызунов были гипертониками, остальные — здоровыми. Их показатели сравнили. Оказалось, что мозг крыс-гипертоников активнее реагирует на стресс.

Исследователи полагают, что полученные данные помогут при разработке медицинских препаратов, а также стратегий уменьшения последствий длительного стресса для организма.

Ранее сообщалось, что новосибирскими учеными были обнаружены следы древних цивилизаций на территории региона.

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