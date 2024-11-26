atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 05:16

Published 26 ноября, 05:16

Modified 26 ноября, 05:16

Updated 26 ноября, 05:16

ВС России используют в курском приграничье беспилотники с системами РЭБ

26 ноября 2024, 05:16
Группа Амура спецназа «Ахмат» использует в курском приграничье беспилотники с системами РЭБ.

Как рассказал военный с позывным Ферзь военкору RT Владу Андрице, это позволяет терять меньше дронов.

«Также пользуемся системами РЭБ, устанавливаем на свои крылья. На данный момент показывает свою эффективность, и потерянных „птиц“ становится намного меньше», — рассказал он.

По его словам, операторы при помощи дронов-разведчиков Supercam ищут позиции и технику ВСУ круглосуточно, вне зависимости от погодных условий. Обнаруживая противника, они за несколько минут передают координаты артиллеристам и FPV-операторам.

На фоне плохой погоды военным ВСУ стало труднее подтягивать резервы из приграничных населённых пунктов. Из-за распутицы техника застревает на дорогах.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика