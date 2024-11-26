ВС России используют в курском приграничье беспилотники с системами РЭБ

Posted 26 ноября, 05:16
Published 26 ноября, 05:16
Modified 26 ноября, 05:16
Updated 26 ноября, 05:16
Как рассказал военный с позывным Ферзь военкору RT Владу Андрице, это позволяет терять меньше дронов.
«Также пользуемся системами РЭБ, устанавливаем на свои крылья. На данный момент показывает свою эффективность, и потерянных „птиц“ становится намного меньше», — рассказал он.
По его словам, операторы при помощи дронов-разведчиков Supercam ищут позиции и технику ВСУ круглосуточно, вне зависимости от погодных условий. Обнаруживая противника, они за несколько минут передают координаты артиллеристам и FPV-операторам.
На фоне плохой погоды военным ВСУ стало труднее подтягивать резервы из приграничных населённых пунктов. Из-за распутицы техника застревает на дорогах.