«Яндекс Алиса» списывает деньги у новосибирца — умную колонку он не покупал

Posted 26 ноября, 11:14
Published 26 ноября, 11:14
Modified 26 ноября, 11:16
Updated 26 ноября, 11:16
Житель Новосибирска, Алексей Глебкин, уже месяц борется с технической поддержкой «Яндекса» из-за несогласованных списаний с его банковской карты. Мужчина утверждает, что не оформлял заказ на «Яндекс.Станцию Дуо», однако сервис продолжает снимать деньги за товар, который он не покупал и подписку.
Проблема началась, когда с карты Алексея попытались списать 2998 рублей за рассрочку на колонку, но из-за недостатка средств операция не состоялась. Зайдя на «Яндекс.Маркет», он обнаружил фальшивый заказ на сумму, которая не соответствует его действиям: заказ был оформлен с чужих данных, а товар якобы был получен в Москве. Впоследствии, после разбирательств, подписка была отменена, но уже 15 октября с его счета было списано 5778 рублей. Новый заказ снова касался той же колонки, а дата оформления оставалась прежней — 10 августа 2024 года. Об этом он рассказал изданию «Прецедент».
Алексей подозревает, что проблема связана с внутренними ошибками или вероятно даже мошенничеством со стороны «Яндекса», и опасается, что списания продолжатся. Несмотря на многочисленные обращения в поддержку, проблемы не решаются. Он также подал жалобу в Роспотребнадзор и собирается обратиться в полицию.