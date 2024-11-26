«Яндекс Алиса» списывает деньги у новосибирца — умную колонку он не покупал

Проблема началась, когда с карты Алексея попытались списать 2998 рублей за рассрочку на колонку, но из-за недостатка средств операция не состоялась. Зайдя на «Яндекс.Маркет», он обнаружил фальшивый заказ на сумму, которая не соответствует его действиям: заказ был оформлен с чужих данных, а товар якобы был получен в Москве. Впоследствии, после разбирательств, подписка была отменена, но уже 15 октября с его счета было списано 5778 рублей. Новый заказ снова касался той же колонки, а дата оформления оставалась прежней — 10 августа 2024 года. Об этом он рассказал изданию «Прецедент».