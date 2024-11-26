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Posted 26 ноября, 11:14

Published 26 ноября, 11:14

Modified 26 ноября, 11:16

Updated 26 ноября, 11:16

Умная колонка

«Яндекс Алиса» списывает деньги у новосибирца — умную колонку он не покупал

26 ноября 2024, 11:14
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Умная колонка
Новосибирец не может отменить непрошенный заказ на «умную» колонку от «Яндекса». Пи этом у него регулярно списывают деньги.

Житель Новосибирска, Алексей Глебкин, уже месяц борется с технической поддержкой «Яндекса» из-за несогласованных списаний с его банковской карты. Мужчина утверждает, что не оформлял заказ на «Яндекс.Станцию Дуо», однако сервис продолжает снимать деньги за товар, который он не покупал и подписку.

Проблема началась, когда с карты Алексея попытались списать 2998 рублей за рассрочку на колонку, но из-за недостатка средств операция не состоялась. Зайдя на «Яндекс.Маркет», он обнаружил фальшивый заказ на сумму, которая не соответствует его действиям: заказ был оформлен с чужих данных, а товар якобы был получен в Москве. Впоследствии, после разбирательств, подписка была отменена, но уже 15 октября с его счета было списано 5778 рублей. Новый заказ снова касался той же колонки, а дата оформления оставалась прежней — 10 августа 2024 года. Об этом он рассказал изданию «Прецедент».

Алексей подозревает, что проблема связана с внутренними ошибками или вероятно даже мошенничеством со стороны «Яндекса», и опасается, что списания продолжатся. Несмотря на многочисленные обращения в поддержку, проблемы не решаются. Он также подал жалобу в Роспотребнадзор и собирается обратиться в полицию.

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#Алина Гурицкая#Технологии#Новосибирск#Роспотребнадзор#Мошенничество#Яндекс#Проблема
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