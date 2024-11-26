Юрий Стоянов раскритиковал скандальное поведение Кологривого

Стоянов уверен, что его коллегам не надо много думать. Творцы должны чувствовать своих героев, а мыслить в рабочем процессе должен только режиссер. Однако ведущий «Городка» отметил, что сам прославился после 40-ка лет. Не исключено, что он не вел бы себя точно также молодым, как Кологривый.