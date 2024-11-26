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Posted 26 ноября, 04:17

Published 26 ноября, 04:17

Modified 26 ноября, 04:24

Updated 26 ноября, 04:24

Актеру не понравилось поведение коллеги

Юрий Стоянов раскритиковал скандальное поведение Кологривого

26 ноября 2024, 04:17
Фото: Кинопоиск. Актеру не понравилось поведение коллеги

Юрий Стоянов объяснил вызывающее поведение актера из Новосибирска Кологривого

Скандалы новосибирца Никиты Кологривого попытался оправдать Юрий Стоянов.

Как отметил Юрий Стоянов, у Кологривый поймал звезду, снявшись в сериале «Кровь пацана», где тот сыграл Кащея. Поведение молодого актера прозвали «Эффект Кологривого». Это значит, что звезды получают славы больше, чем у них ума.

Стоянов уверен, что его коллегам не надо много думать. Творцы должны чувствовать своих героев, а мыслить в рабочем процессе должен только режиссер. Однако ведущий «Городка» отметил, что сам прославился после 40-ка лет. Не исключено, что он не вел бы себя точно также молодым, как Кологривый.

Однако талант своего коллеги Стоянов не обесценивает. Он считает новосибирца хорошим артистом, просто у него «сорвало голову» после нашумевшего сериала.

Напомним, что Никита после выхода «Слова пацана» начал давать скандальные интервью, где критиковал своих коллег, а также выдавал странные рассуждения, а в родном Новосибирске и вовсе устроил дебош, за что был арестован.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Кино#Скандал#Сериал#Актер#Никита Кологривый
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