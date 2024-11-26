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Posted 26 ноября, 09:22

Published 26 ноября, 09:22

Modified 26 ноября, 09:24

Updated 26 ноября, 09:24

В районах Новосибирской области появятся новые поликлиники и ФАПы

За три года в Новосибирской области построят 130 социальных объектов

26 ноября 2024, 09:22
Фото: 1MI. В районах Новосибирской области появятся новые поликлиники и ФАПы
О перспективах развития региональной строительной отрасли, динамике ввода жилья и реализации механизма КРТ в ходе пресс-конференции рассказал министр строительства Дмитрий Богомолов.

По словам Дмитрия Богомолова, строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики Новосибирской области и сегодня он показывает положительную динамику развития.

«В первую очередь это касается жилищного строительства. С начала года уже введено в эксплуатацию 2,149 млн. кв. м жилья при плановых показателях — 2,154 млн кв. м. Последние месяцы традиционно самые активные по сдаче жилых домов, поэтому нет сомнений, что мы справимся с поставленной задачей, несмотря на усложнившиеся экономические условия, — рассказал глава регионального Минстроя.

Параллельно продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры, правительство Новосибирской области максимально участвует в различных федеральных программах и национальных проектах, реализует региональные программы.

В 2024 году на разных этапах строительства — от проектирования до возведения — находится более 100 объектов. Уже введены в эксплуатацию такие знаковые объекты, как бассейн СКА и лицей № 185 в Новосибирске, ДШИ в Купино и Дворец Культуры в поселке Озеро-Карачи, до конца года в планах завершить строительство еще целого ряда крупных объектов — поликлиник в Оби, Краснозерке, Колывани и Чулыме, 5 школ на 3450 мест и детского сада на 120 мест, большой детской школы искусств в Черепаново, фельдшерско-акушерских пунктов в самых отдаленных районах Новосибирской области.

«Эта работа будет продолжена в ближайшие три года. В этот период планируется ввод в эксплуатацию 130 объектов — от крупных поликлиник и школ, до небольших, но крайне нужных жителям фельдшерско-акушерских пунктов», — подчеркнул Дмитрий Богомолов.
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