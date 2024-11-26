Житель Новосибирской области пришел с ножом в суд — для чего он вооружился

Произошло все в Венгерово. В здание суда пришел мужчина. На входе он показал паспорт и вел себя очень взволновано, что и насторожило сотрудника. Пройдя через металлоискатель сработал сигнал. Его предупредили, что проносить опасные предметы запрещено, на что сибиряк заявил об их отсутствии.