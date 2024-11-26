Житель Новосибирской области пришел с ножом в суд — для чего он вооружился

Posted 26 ноября, 02:17
Published 26 ноября, 02:17
Modified 26 ноября, 02:19
Updated 26 ноября, 02:19
Произошло все в Венгерово. В здание суда пришел мужчина. На входе он показал паспорт и вел себя очень взволновано, что и насторожило сотрудника. Пройдя через металлоискатель сработал сигнал. Его предупредили, что проносить опасные предметы запрещено, на что сибиряк заявил об их отсутствии.
Тогда у него все-таки нашли нож и газовый баллончик. У новосибирца нашлись оправдания. Он объяснил, что баллон ему нужен для защиты от бездомных собак, а нож от диких животных, так как он ходит до села через лес.
Был составлен протокол из-за неисполнения распоряжения судебного пристава. Ему грозит штраф до трех тысяч рублей. Если такое повторится еще раз, то сибиряка могут арестовать до 15 суток. Недавно в отделении приставов произошел пожар.