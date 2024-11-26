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Posted 26 ноября, 03:46

Published 26 ноября, 03:46

Modified 26 ноября, 03:48

Updated 26 ноября, 03:48

Монета редкая

Жительница Новосибирска продает 5 копеек за полмиллиона рублей — как такое возможно

26 ноября 2024, 03:46
Фото: Изображение Midjourney. Монета редкая

Жительница Новосибирска продает редкую монету в 5 копеек за полмиллиона рублей

В Новосибирске выставлена на продажу редкая монета, за которую просят приличную сумму рублей: объявление опубликовано на одном из сайтов.

Сибирячка продает монету номиналом в 5 копеек. Ее стоимость составляет 500 тысяч рублей. По словам продавца, монету выпустили в 1955 году. Она весьма редкая, так как это заводской брак и других таких нет.

Объявление висит с 25 ноября. Только за сутки его посмотрели больше тысячи человек. Сколько в действительности стоит такая монета и не завышена ли цена, найти информацию не удалось.

Фото: Авито

Недавно в областной столице выставили на продажу мини-квартиру. Ее площадь достигает всего 10 квадратов. Там есть диван, туалет и раковина. Для жилья студия не предназначена.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Объявление#Деньги
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