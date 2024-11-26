Жительница Новосибирска продает 5 копеек за полмиллиона рублей — как такое возможно

Posted 26 ноября, 03:46
Published 26 ноября, 03:46
Modified 26 ноября, 03:48
Updated 26 ноября, 03:48
Сибирячка продает монету номиналом в 5 копеек. Ее стоимость составляет 500 тысяч рублей. По словам продавца, монету выпустили в 1955 году. Она весьма редкая, так как это заводской брак и других таких нет.
Объявление висит с 25 ноября. Только за сутки его посмотрели больше тысячи человек. Сколько в действительности стоит такая монета и не завышена ли цена, найти информацию не удалось.
Недавно в областной столице выставили на продажу мини-квартиру. Ее площадь достигает всего 10 квадратов. Там есть диван, туалет и раковина. Для жилья студия не предназначена.