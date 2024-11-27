«Авито» поддержал олимпиаду по кибербезопасности для школьников

Олимпиада «Безопасный интернет» на платформе Учи.ру проводится в третий раз и доступна для всех учащихся с 1-го по 11-й класс на безвозмездной основе. На выполнение заданий олимпиады отводится 60 минут. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте олимпиады или войти, используя логин и пароль от Учи.ру. Задания подобраны с учетом возрастных особенностей и могут выполняться дома, причем возможно участие родителей. Каждый участник получает сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результатов, а учителя — благодарственные письма.