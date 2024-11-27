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Posted 27 ноября, 08:57

Published 27 ноября, 08:57

Modified 27 ноября, 08:59

Updated 27 ноября, 08:59

Автомобили дали районам

Автомобили для тушения пожаров переданы в районы Новосибирской области

27 ноября 2024, 08:57
Фото: nso.ru. Автомобили дали районам
Для подготовки к предстоящему периоду повышенной опасности возгорания в девяти административных районах было получено 27 машин УАЗ, оснащенных специальным оборудованием для тушения лесных пожаров в Новосибирской области.

Машины купили по госпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», утвержденной правительством региона.

«В 2024 году предоставлены субсидии из областного бюджета на оснащение патрульно-маневренных групп 9-ти муниципальным районам в размере 43,6 млн рублей. На средства субсидий приобретены 27 автомобилей УАЗ со средствами для тушения ландшафтных пожаров. Машины уже переданы в населенные пункты, на местах назначены ответственные за эксплуатацию техники», — сообщил замминистра ЖКХ региона Степан Рахманов.

Технику приобрели для Барабинского, Венгеровского, Коченевского, Куйбышевского Кыштовского, Северного, Убинского, Усть-Таркского, Чулымского районов. Эти районы после анализа пожароопасных сезонов 2023–2024 годов были определены как самые подверженные рискам на основе статистики пожаров от ГУ МЧС.

В каждом районе поступило по три автомобиля для тушения природных пожаров. Автомобили отличаются высокой проходимостью, имеют бак на 500 литров воды, противопожарное оборудование высокого давления, три рюкзака для тушения пожаров и другие инструменты.

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