Автомобили для тушения пожаров переданы в районы Новосибирской области

Posted 27 ноября, 08:57
Published 27 ноября, 08:57
Modified 27 ноября, 08:59
Updated 27 ноября, 08:59
Машины купили по госпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», утвержденной правительством региона.
«В 2024 году предоставлены субсидии из областного бюджета на оснащение патрульно-маневренных групп 9-ти муниципальным районам в размере 43,6 млн рублей. На средства субсидий приобретены 27 автомобилей УАЗ со средствами для тушения ландшафтных пожаров. Машины уже переданы в населенные пункты, на местах назначены ответственные за эксплуатацию техники», — сообщил замминистра ЖКХ региона Степан Рахманов.
Технику приобрели для Барабинского, Венгеровского, Коченевского, Куйбышевского Кыштовского, Северного, Убинского, Усть-Таркского, Чулымского районов. Эти районы после анализа пожароопасных сезонов 2023–2024 годов были определены как самые подверженные рискам на основе статистики пожаров от ГУ МЧС.
В каждом районе поступило по три автомобиля для тушения природных пожаров. Автомобили отличаются высокой проходимостью, имеют бак на 500 литров воды, противопожарное оборудование высокого давления, три рюкзака для тушения пожаров и другие инструменты.