Более 60 тысяч новых мест допобразования открыто в регионе в рамках нацпроекта

Posted 27 ноября, 08:59
Published 27 ноября, 08:59
Modified 27 ноября, 09:01
Updated 27 ноября, 09:01
Глава регионального Минобра подчеркнула, что одним из важных показателей успешности работы является охват детей дополнительным образованием, который найдет продолжение в новом нацпроекте.
«Благодаря федеральному проекту „Успех каждого ребенка“ национального проекта „Образования“ в Новосибирской области за пять лет (2020–2024 гг.) открыто 62 205 новых мест дополнительного образования по всем направленностям в учреждениях допобразования, школах и детских садах, при этом 8208 новых мест открыты в 121 образовательной организации в 2024 году. На эти цели выделено более 48 млн рублей», — сообщила Мария Жафярова.
Она подчеркнула, что с 2025 года показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» станет ключевым для нового федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Также в данном проекте на конкурсной основе будут продолжены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом и созданию инфраструктурных условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ научного профиля.
В числе приоритетных задач в рамках нацпроекта руководитель министерства назвала строительство новых объектов образования и привлечение педагогов в сельскую местность. За пять лет реализации государственной программы «Земский учитель» в сельские школы Новосибирской области трудоустроены 212 педагогов.
В завершение министр подчеркнула, что основные показатели нацпроекта «Образования» в регионе выполнены. В период с 2025 по 2030 годы работа в сфере образования продолжится в рамках новых федеральных проектов, включенных в нацпроекты «Кадры» и «Молодежь и дети».