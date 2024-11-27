atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 08:59

Published 27 ноября, 08:59

Modified 27 ноября, 09:01

Updated 27 ноября, 09:01

Строительство новых учреждений образования остается одним из приоритетов нацпроекта

Более 60 тысяч новых мест допобразования открыто в регионе в рамках нацпроекта

27 ноября 2024, 08:59
Фото: 1MI. Строительство новых учреждений образования остается одним из приоритетов нацпроекта
Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова рассказала об основных итогах реализации национального проекта «Образование» в регионе и о мероприятиях, которые будут продолжены в рамках новых национальных проектов.

Глава регионального Минобра подчеркнула, что одним из важных показателей успешности работы является охват детей дополнительным образованием, который найдет продолжение в новом нацпроекте.

«Благодаря федеральному проекту „Успех каждого ребенка“ национального проекта „Образования“ в Новосибирской области за пять лет (2020–2024 гг.) открыто 62 205 новых мест дополнительного образования по всем направленностям в учреждениях допобразования, школах и детских садах, при этом 8208 новых мест открыты в 121 образовательной организации в 2024 году. На эти цели выделено более 48 млн рублей», — сообщила Мария Жафярова.

Она подчеркнула, что с 2025 года показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» станет ключевым для нового федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Также в данном проекте на конкурсной основе будут продолжены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом и созданию инфраструктурных условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ научного профиля.

В числе приоритетных задач в рамках нацпроекта руководитель министерства назвала строительство новых объектов образования и привлечение педагогов в сельскую местность. За пять лет реализации государственной программы «Земский учитель» в сельские школы Новосибирской области трудоустроены 212 педагогов.

В завершение министр подчеркнула, что основные показатели нацпроекта «Образования» в регионе выполнены. В период с 2025 по 2030 годы работа в сфере образования продолжится в рамках новых федеральных проектов, включенных в нацпроекты «Кадры» и «Молодежь и дети».

Подготовка кадров и увеличение бюджетных мест: губернатор о развитии образования
Узнать подробнее
Читайте также:
Эксперт рассказал, какое образование сегодня предпочтительнее для школьниковШестой центр цифрового образования детей «ИT-куб» открыли в регионеАндрей Травников обозначил важнейшие задачи системы образования региона
#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Нацпроект#Развитие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика