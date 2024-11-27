Более 60 тысяч новых мест допобразования открыто в регионе в рамках нацпроекта

Она подчеркнула, что с 2025 года показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» станет ключевым для нового федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Также в данном проекте на конкурсной основе будут продолжены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом и созданию инфраструктурных условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ научного профиля.