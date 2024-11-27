Бюджет ФОМС: в 2025 году пройти бесплатные обследования смогут 100 млн россиян

Posted 27 ноября, 15:46
Published 27 ноября, 15:46
Modified 27 ноября, 15:46
Updated 27 ноября, 15:46
Председатель Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин и зампредседателя Счетной палаты России Галина Изотова выступили в качестве спикеров.
Согласно заявлению главы ФОМС, средства ОМС в будущем году позволят более 100 миллионам российских граждан пройти диспансеризацию и профосмотры на бесплатной основе. Благодаря этому будет обеспечена ранняя диагностика многих заболеваний. Свыше 27 миллионов жителей РФ смогут получить помощь в стационаре. Также средства ОМС помогут пациентам посещать врачей необходимое количество раз. «Более 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями смогут наблюдаться у врачей», — заключил председатель фонда.
Как сообщает «РИА Новости», на законодательном уровне сенаторы утвердили ключевые характеристики бюджета фонда на следующие три года.
В Совете Федерации рассказали и о прогнозируемом общем объеме доходов бюджета ФОМС на 2025 год, который составит 4,33 триллиона рублей, — это на 16,07% больше в сравнении с текущим годом. На 2026 и 2027 годы доходы бюджета фонда прогнозируются на уровне 4,77 триллиона рублей и 5,16 триллиона рублей соответственно. Доходы бюджета ФОМС формируются за счет страховых взносов, налогообложения, денежных санкций по страховым взносам и средств федерального бюджета.
В 2025 году специалисты прогнозируют совокупный объем расходов бюджета ФОМС на уровне 4,47 триллиона рублей, в 2026 и 2027 годах — 4,83 триллиона рублей и 5,16 триллиона рублей соответственно.
Что касается дефицита бюджета фонда, то в следующем году он составит 136,6 миллиарда рублей, в 2026 году — 55,4 миллиарда рублей и в 2027 году — 0,8 миллиарда рублей. Известно, что его финансирование будет обеспечено переходящими остатками денежных средств бюджета ФОМС.
Расходы бюджета фонда осуществляются в соответствии с планами реализации мероприятий госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения».