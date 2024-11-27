Бюджет ФОМС: в 2025 году пройти бесплатные обследования смогут 100 млн россиян

В Совете Федерации рассказали и о прогнозируемом общем объеме доходов бюджета ФОМС на 2025 год, который составит 4,33 триллиона рублей, — это на 16,07% больше в сравнении с текущим годом. На 2026 и 2027 годы доходы бюджета фонда прогнозируются на уровне 4,77 триллиона рублей и 5,16 триллиона рублей соответственно. Доходы бюджета ФОМС формируются за счет страховых взносов, налогообложения, денежных санкций по страховым взносам и средств федерального бюджета.