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Posted 27 ноября, 16:52

Published 27 ноября, 16:52

Modified 27 ноября, 16:52

Updated 27 ноября, 16:52

В России начинается Рождественский пост

Что нельзя делать 28 ноября — народные приметы в Гурьев день

27 ноября 2024, 16:52
Фото: 1MI. В России начинается Рождественский пост
В этот день 28 ноября начинается Рождественский пост, который длится до 7 января. В народе его называли Корочуном, что символизировало сокращение светового дня. Также почитают святых мучеников Гурия, Самона и Авива, известных своей стойкостью в вере.

Рождественский пост

Рождественский пост был установлен для духовного очищения перед великим праздником Рождества Христова. Пост предписывает воздержание от мясных, молочных продуктов и яиц, а также духовную дисциплину — отказ от злословия, скверных мыслей и осуждения. Он считается менее строгим, чем Великий пост, однако ужесточается в последние дни перед Рождеством.

Гурьев день: память святых мучеников

Святые Гурий, Самон и Авив жили в III–IV веках. Гурий и Самон, миряне из Эдессы, отказались отречься от христианства и приняли мученическую смерть. Диакон Авив был сожжен за веру, но его тело осталось нетленным. Их подвиги укрепляли верующих, вдохновляя стойкость и верность идеалам.

На Руси святой Гурий стал покровителем семейного очага. Ему молились о гармонии в семье, доброте мужей и избавлении от зубной боли.

Святой ГурийСвятой Гурий
Святой Гурий. Фото: Икона

Традиции Гурьева дня

28 ноября на Руси было принято начинать день с домашних хлопот. Особое внимание уделяли лошадям: чистили стойла, кормили животных овсом. Лошадь считалась верным спутником человека, и забота о ней в этот день считалась добрым делом, которое принесет удачу.

Главным обрядом было посещение бани. Считалось, что вода в этот день обладает целебной силой, а баня очищает от болезней и дурных помыслов. После омовения надевали новую или чистую одежду, чтобы встретить зиму в обновленном виде.

Одежду и обувь, ставшие ненужными, раздавали сиротам и вдовам. Скупость считалась смертным грехом, а отказ помочь мог привести к бедности и несчастьям.

Запреты 28 ноября

В Гурьев день важно было избегать определенных действий:

  • Скандалов и ссор. Считалось, что конфликт, начавшийся 28 ноября, затянется на долгое время.
  • Обида и злословие. По поверью, негатив возвращается к обидчику.
  • Гадания и магические обряды. Народ верил, что нечистая сила уходит под землю, и вмешиваться в ее дела опасно.
  • Шумные праздники. Веселье могло обернуться слезами и бедами.
  • Долги. Не рекомендуется брать и давать в долг, чтобы не остаться без средств.
Не стоит устраивать шумные вечеринкиНе стоит устраивать шумные вечеринки
Не стоит устраивать шумные вечеринки. Фото: Изображение Midjourney

Народные приметы о погоде

Согласно народным наблюдениям, погода 28 ноября предвещала наступающие зимние месяцы:

  • Снег ложится ровно — не растает до весны.
  • Сильный ветер — погода будет бурной до 19 декабря (Николы Зимнего).
  • Мокрый снег — к дождливому маю.
  • Воробьи чирикают — грядет перемена погоды.

Что приносит удачу?

Найденная подкова в этот день символизировала счастье и успех. Кроме того, удачу сулили добрые дела и помощь ближним.

След от подковыСлед от подковы
След от подковы. Фото: 1MI

Несмотря на то, что многие традиции канули в прошлое, 28 ноября остается важным днем для верующих. Он напоминает о необходимости духовного обновления, милосердия и гармонии в отношениях. Этот день учит не только традициям предков, но и важности внутреннего очищения, без которого невозможен истинный путь к радости и покою.

Рождественский пост в 2024 году: когда соблюдать в ноябре
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