Что нельзя делать 28 ноября — народные приметы в Гурьев день

Posted 27 ноября, 16:52
Published 27 ноября, 16:52
Modified 27 ноября, 16:52
Updated 27 ноября, 16:52
Рождественский пост был установлен для духовного очищения перед великим праздником Рождества Христова. Пост предписывает воздержание от мясных, молочных продуктов и яиц, а также духовную дисциплину — отказ от злословия, скверных мыслей и осуждения. Он считается менее строгим, чем Великий пост, однако ужесточается в последние дни перед Рождеством.
Святые Гурий, Самон и Авив жили в III–IV веках. Гурий и Самон, миряне из Эдессы, отказались отречься от христианства и приняли мученическую смерть. Диакон Авив был сожжен за веру, но его тело осталось нетленным. Их подвиги укрепляли верующих, вдохновляя стойкость и верность идеалам.
На Руси святой Гурий стал покровителем семейного очага. Ему молились о гармонии в семье, доброте мужей и избавлении от зубной боли.
28 ноября на Руси было принято начинать день с домашних хлопот. Особое внимание уделяли лошадям: чистили стойла, кормили животных овсом. Лошадь считалась верным спутником человека, и забота о ней в этот день считалась добрым делом, которое принесет удачу.
Главным обрядом было посещение бани. Считалось, что вода в этот день обладает целебной силой, а баня очищает от болезней и дурных помыслов. После омовения надевали новую или чистую одежду, чтобы встретить зиму в обновленном виде.
Одежду и обувь, ставшие ненужными, раздавали сиротам и вдовам. Скупость считалась смертным грехом, а отказ помочь мог привести к бедности и несчастьям.
В Гурьев день важно было избегать определенных действий:
Согласно народным наблюдениям, погода 28 ноября предвещала наступающие зимние месяцы:
Найденная подкова в этот день символизировала счастье и успех. Кроме того, удачу сулили добрые дела и помощь ближним.
Несмотря на то, что многие традиции канули в прошлое, 28 ноября остается важным днем для верующих. Он напоминает о необходимости духовного обновления, милосердия и гармонии в отношениях. Этот день учит не только традициям предков, но и важности внутреннего очищения, без которого невозможен истинный путь к радости и покою.