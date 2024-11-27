Что нельзя делать 28 ноября — народные приметы в Гурьев день

Несмотря на то, что многие традиции канули в прошлое, 28 ноября остается важным днем для верующих. Он напоминает о необходимости духовного обновления, милосердия и гармонии в отношениях. Этот день учит не только традициям предков, но и важности внутреннего очищения, без которого невозможен истинный путь к радости и покою.