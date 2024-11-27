Диетолог рассказала, как рассчитать свою норму воды в день

Posted 27 ноября, 07:45
Published 27 ноября, 07:45
Modified 27 ноября, 07:47
Updated 27 ноября, 07:47
На просторах интернета чаще всего встречается такая формула: 30 мл воды на килограмм текущего веса. Но есть нюансы, пишет sovainfo.ru.
— Правильная рекомендация — 30-35 мл на килограмм нормальной массы тела. Если говорить в целом, очень усреднить, то верхняя граница нормальной массы тела для женщин — до 70 кг, для мужчин — до 90 кг. Получается, для женщин требуется около 2,1 литра в сутки. Но это не значит, что нужно выпить двухлитровую бутылку воды, — рассказала Юлия Чехонина.
Диетолог поясняет, что, находясь в обычном пищевом режиме, с продуктами человек получает жидкость. И так в организм в составе обычной пищи поступает в течение дня от 600 до 800 мл — в зависимости еще и от количества овощей и фруктов в рационе.
А еще 400 мл — за счет внутренней (эндогенной) жидкости, которая образуется в процессе различных биохимических реакций — в результате окисления белков, жиров и углеводов.
Таким образом, человек имеет даже без дополнительного приема воды около 1-1,2 литра жидкости только при обычном режиме питания.
— И 2-2,5 литра — потребность организма в общей жидкости в течение суток. Из этого количества уже можно вычесть до 1,2 литра, потому что мы ее получим из еды, и часть образуется дополнительно в организме. И тогда у нас остается около полутора литров, которые мы должны получить из жидких блюд, напитков — не только из чистой воды. А обычной питьевой воды достаточно в количестве двух стаканов — около 500 мл.
При этом Юлия Чехонина уточнила, что при возникновении жажды ее лучше утолить чистой питьевой водой. Дополнительно следует ее пить при физических нагрузках и в жару.
А еще говорят: если запивать лекарства или витамины водой, то она в расчет нормы уже не идет, поскольку в ней растворяются препараты, микроэлементы. Однако диетолог пояснила:
— Наш организм H2O всегда выделит и отправит туда, где эти молекулы необходимы. Он прекрасно справится с разделением общей жидкости из напитка на определенные составляющие. Но все же лучше включить в питьевой режим отдельно чистую воду, можно минеральную — она является дополнительным источником минеральных веществ, которых может не хватать в обычном питании. Акцент следует делать на столовую и лечебно-столовую, а лечебные минеральные воды назначаются только врачом по показаниям.