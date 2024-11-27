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Posted 27 ноября, 07:45

Published 27 ноября, 07:45

Modified 27 ноября, 07:47

Updated 27 ноября, 07:47

Диетолог рассказала, как рассчитать свою норму воды в день

27 ноября 2024, 07:45
Об этом в интервью ИА sovainfo.ru сообщила известный диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, автор медицинских работ и научно-популярных книг Юлия Чехонина.

На просторах интернета чаще всего встречается такая формула: 30 мл воды на килограмм текущего веса. Но есть нюансы, пишет sovainfo.ru.

— Правильная рекомендация — 30-35 мл на килограмм нормальной массы тела. Если говорить в целом, очень усреднить, то верхняя граница нормальной массы тела для женщин — до 70 кг, для мужчин — до 90 кг. Получается, для женщин требуется около 2,1 литра в сутки. Но это не значит, что нужно выпить двухлитровую бутылку воды, — рассказала Юлия Чехонина.

Диетолог поясняет, что, находясь в обычном пищевом режиме, с продуктами человек получает жидкость. И так в организм в составе обычной пищи поступает в течение дня от 600 до 800 мл — в зависимости еще и от количества овощей и фруктов в рационе.

А еще 400 мл — за счет внутренней (эндогенной) жидкости, которая образуется в процессе различных биохимических реакций — в результате окисления белков, жиров и углеводов.

Таким образом, человек имеет даже без дополнительного приема воды около 1-1,2 литра жидкости только при обычном режиме питания.

— И 2-2,5 литра — потребность организма в общей жидкости в течение суток. Из этого количества уже можно вычесть до 1,2 литра, потому что мы ее получим из еды, и часть образуется дополнительно в организме. И тогда у нас остается около полутора литров, которые мы должны получить из жидких блюд, напитков — не только из чистой воды. А обычной питьевой воды достаточно в количестве двух стаканов — около 500 мл.

При этом Юлия Чехонина уточнила, что при возникновении жажды ее лучше утолить чистой питьевой водой. Дополнительно следует ее пить при физических нагрузках и в жару.

А еще говорят: если запивать лекарства или витамины водой, то она в расчет нормы уже не идет, поскольку в ней растворяются препараты, микроэлементы. Однако диетолог пояснила:

— Наш организм H2O всегда выделит и отправит туда, где эти молекулы необходимы. Он прекрасно справится с разделением общей жидкости из напитка на определенные составляющие. Но все же лучше включить в питьевой режим отдельно чистую воду, можно минеральную — она является дополнительным источником минеральных веществ, которых может не хватать в обычном питании. Акцент следует делать на столовую и лечебно-столовую, а лечебные минеральные воды назначаются только врачом по показаниям.
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