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Posted 27 ноября, 03:05

Published 27 ноября, 03:05

Modified 27 ноября, 03:07

Updated 27 ноября, 03:07

Бывший директор не пойдет в тюрьму

Экс-директору «Кудряшовское» вынесли приговор за экологическое преступление

27 ноября 2024, 03:05
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области. Бывший директор не пойдет в тюрьму
В Новосибирской области вынесли приговор экс-директору «Кудряшовское», сообщает судебный департамент.

Бывшего директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко осудили за экологическое преступление. Он признан виновным в уничтожении и повреждении леса, за что был причинен весомый ущерб. Его сумму оценили на 3 миллиона рублей. Ущерб он возместил.

Приговор огласил Колыванский районный суд. Гавриленко посадили на 1,6 лет в тюрьму. Однако в СИЗО он был с 2022 года, поэтому наказание посчитали отбытым. Решение судьи еще можно обжаловать.

Днем ранее были осуждены виновные, по вине которых взорвался газ в жилом доме Новосибирска. Они седи на 10 лет колонии. В тот день погибли 15 человек, а десятки получили ранения.

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