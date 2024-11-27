Экс-директору «Кудряшовское» вынесли приговор за экологическое преступление

Posted 27 ноября, 03:05
Published 27 ноября, 03:05
Modified 27 ноября, 03:07
Updated 27 ноября, 03:07
Бывшего директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко осудили за экологическое преступление. Он признан виновным в уничтожении и повреждении леса, за что был причинен весомый ущерб. Его сумму оценили на 3 миллиона рублей. Ущерб он возместил.
Приговор огласил Колыванский районный суд. Гавриленко посадили на 1,6 лет в тюрьму. Однако в СИЗО он был с 2022 года, поэтому наказание посчитали отбытым. Решение судьи еще можно обжаловать.
Днем ранее были осуждены виновные, по вине которых взорвался газ в жилом доме Новосибирска. Они седи на 10 лет колонии. В тот день погибли 15 человек, а десятки получили ранения.