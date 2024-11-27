Эксгибициониста заметили на детской площадке новосибирского Академгородка

Posted 27 ноября, 06:03
Published 27 ноября, 06:03
Modified 27 ноября, 06:05
Updated 27 ноября, 06:05
Инцидент произошел в Академгородке. Там заметили эксгибициониста. Голый мужчина стоял на детской площадке. Его причиндалы заметила местная жительница. Она пожаловалась на это в соцсетях.
Женщина предостерегла новосибирцев, чтобы те были осторожнее, особенно чтобы на детской площадке такого кадра не заметили несовершеннолетние. Куда извращенец пошел после, неизвестно. Он сразу же убежал, когда на него глянула прохожая.
Ранее как вести себя при встрече с эксгибиционистом в Новосибирске, рассказал психотерапевт. Для таких людей это своеобразная игра.