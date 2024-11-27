Эксперт рассказал, какое образование сегодня предпочтительнее для школьников

«Именно из-за этого идет достаточно жесткая борьба в старшей школе, потому что люди понимают, что у них, по сути дела, никакого особого выбора, кроме высшей школы, кроме высшего образования, после 11-ти классов нет. Это безальтернативная история на сегодняшний момент. При этом зачастую люди идут в высшее образование, даже не понимая, чего они конкретно хотят. Они хотят галочку поставить: „Я получаю высшее образование. Всё. Я был на одной передержке, теперь я перешел на другую передержку“, — высказал мнение Деревягин.