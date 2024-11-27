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Posted 27 ноября, 04:07

Published 27 ноября, 04:07

Modified 27 ноября, 04:08

Updated 27 ноября, 04:08

Кошка стоит десятки тысяч

Кошку в шубе цвета голубое золото продают в Новосибирске за 60 тысяч

27 ноября 2024, 04:07
Фото: АВИТО. Кошка стоит десятки тысяч
В Новосибирске продается милый котенок, который имеет необычный окрас: объявление опубликовано на одном из сайтов.

На продажу выставили красивого котенка. Это британская девочка. Ее окрас называют драгоценным голубым золотом. Животное украсит дом любого хозяина.

«Милейшее создание в набивной шубкe приятной на ощупь», — говорит продавец.

Питомец имеет полный пакет документов. Есть возможность доставки. За котенка готовы взять 60 тысяч рублей.

Также в Новосибирске продавали самую уникальную кошку. Ее называли черепашкой из-за необычного окраса. За нее просили 150 тысяч рублей. В продаже имелась и кошка-обнимашка. Она стоила 5 млн рублей

Жительница Новосибирска продает 5 копеек за полмиллиона рублей — как такое возможно
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Кошка#Объявление
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