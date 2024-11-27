Кошку в шубе цвета голубое золото продают в Новосибирске за 60 тысяч

Posted 27 ноября, 04:07
Published 27 ноября, 04:07
Modified 27 ноября, 04:08
Updated 27 ноября, 04:08
На продажу выставили красивого котенка. Это британская девочка. Ее окрас называют драгоценным голубым золотом. Животное украсит дом любого хозяина.
«Милейшее создание в набивной шубкe приятной на ощупь», — говорит продавец.
Питомец имеет полный пакет документов. Есть возможность доставки. За котенка готовы взять 60 тысяч рублей.
Также в Новосибирске продавали самую уникальную кошку. Ее называли черепашкой из-за необычного окраса. За нее просили 150 тысяч рублей. В продаже имелась и кошка-обнимашка. Она стоила 5 млн рублей