Мэрия Новосибирска потратит на снег почти 1 миллион рублей

Posted 27 ноября, 12:20
Published 27 ноября, 12:20
Modified 27 ноября, 12:22
Updated 27 ноября, 12:22
Заказчиком выступила «Городская дирекция творческих программ», которая разместила тендер на выполнение работ. Максимальная стоимость контракта — 915,7 тысячи рублей. Сумма покроет:
Подрядчика определят 27 ноября. Он должен будет подготовить снежные заготовки в парке с 10 по 27 декабря. Затем, 3 января, конструкции начнут использовать для создания скульптур. По окончании конкурса, 1 февраля, скульптуры демонтируют, а оставшийся снег уберут с площадки.
«Сибирский конкурс снежной скульптуры» давно стал частью новогодних мероприятий Новосибирска. Местные и приглашённые мастера создают из снега замысловатые фигуры, привлекая внимание горожан и туристов. В этом году власти снова делают ставку на необычные художественные формы, которые украсят городской пейзаж.