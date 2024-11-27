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Posted 27 ноября, 12:20

Published 27 ноября, 12:20

Modified 27 ноября, 12:22

Updated 27 ноября, 12:22

Скульптура в прошлый Новый год

Мэрия Новосибирска потратит на снег почти 1 миллион рублей

27 ноября 2024, 12:20
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Скульптура в прошлый Новый год

В Новосибирске на покупку снега к фестивалю скульптур потратят 1 млн рублей

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Мэрия Новосибирска выделила почти миллион рублей на подготовку снежных заготовок для проведения ежегодного «Сибирского конкурса снежной скульптуры». В парке «Арена» в декабре появятся огромные снежные конструкции, которые станут основой для работ участников фестиваля.

Заказчиком выступила «Городская дирекция творческих программ», которая разместила тендер на выполнение работ. Максимальная стоимость контракта — 915,7 тысячи рублей. Сумма покроет:

  • изготовление снежных блоков с использованием щитов и опалубки;
  • аренду строительных козел;
  • монтаж и демонтаж конструкции;
  • уборку территории до и после конкурса.

Подрядчика определят 27 ноября. Он должен будет подготовить снежные заготовки в парке с 10 по 27 декабря. Затем, 3 января, конструкции начнут использовать для создания скульптур. По окончании конкурса, 1 февраля, скульптуры демонтируют, а оставшийся снег уберут с площадки.

«Сибирский конкурс снежной скульптуры» давно стал частью новогодних мероприятий Новосибирска. Местные и приглашённые мастера создают из снега замысловатые фигуры, привлекая внимание горожан и туристов. В этом году власти снова делают ставку на необычные художественные формы, которые украсят городской пейзаж.

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