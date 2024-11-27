Мэрия Новосибирска потратит на снег почти 1 миллион рублей

«Сибирский конкурс снежной скульптуры» давно стал частью новогодних мероприятий Новосибирска. Местные и приглашённые мастера создают из снега замысловатые фигуры, привлекая внимание горожан и туристов. В этом году власти снова делают ставку на необычные художественные формы, которые украсят городской пейзаж.