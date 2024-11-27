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Posted 27 ноября, 14:27

Published 27 ноября, 14:27

Modified 27 ноября, 14:27

Updated 27 ноября, 14:27

Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.

Меценатство — это удел каждого из нас — президент «А7 Холдинга»

27 ноября 2024, 14:27
Фото: Дмитрий Новиков.. Пресс-служба РСПП.. Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.
В РФ восстанавливают традиции меценатства. Важную роль благотворительности в развитии бизнеса обсудили в рамках сессии «Вклад меценатов в развитие общества» на форуме «Российский промышленник», который проходит в Санкт-Петербурге.

Александр Шохин, президент РСПП, подчеркнул, что меценатство и благотворительность — давние традиции отечественного предпринимательства. Он также особо выделил важность социально ответственного поведения бизнеса. Об этом сообщают «Новые известия».

Андрей Северилов, президент логистического «А7 Холдинга», заявил, что бизнес должен поддерживать население. При этом не нужно ограничиваться спортом. Также можно поддерживать культуру и ветеранские движения. По его мнению, человек, отдавший работе на предприятии всю жизнь, должен рассчитывать не только на государство, но и на компанию. Он подчеркнул, что бизнесу необходимо ввести стандарты подобной деятельности, причем не только крупным корпорациям, но и средним и малым компаниям. Северилов пояснил, что необязательно выделять деньги крупным федеральным музеям, можно поддержать маленькие музеи, выставочные залы, шахматные секции и многое другое.

В рамках дискуссии были приведены исторические примеры Сергея Дягилева, Саввы Мамонтова и Ивана Морозова, которые понимали важность корпоративной культуры для развития общества. Современные фирмы, по мнению участников форума, должны последовать их примеру и поддержать культурные инициативы.

Алла Манилова, гендиректор Государственного Русского музея, рассказала, что сотрудничество музеев с бизнесом и меценатами очень важно для популяризации культурного наследия. Она подчеркнула, что, несмотря на наличие государственной субсидии, музеям необходима поддержка предпринимательства, чтобы популяризировать и презентовать это наследие.

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