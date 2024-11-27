Меценатство — это удел каждого из нас — президент «А7 Холдинга»

Андрей Северилов, президент логистического «А7 Холдинга», заявил, что бизнес должен поддерживать население. При этом не нужно ограничиваться спортом. Также можно поддерживать культуру и ветеранские движения. По его мнению, человек, отдавший работе на предприятии всю жизнь, должен рассчитывать не только на государство, но и на компанию. Он подчеркнул, что бизнесу необходимо ввести стандарты подобной деятельности, причем не только крупным корпорациям, но и средним и малым компаниям. Северилов пояснил, что необязательно выделять деньги крупным федеральным музеям, можно поддержать маленькие музеи, выставочные залы, шахматные секции и многое другое.