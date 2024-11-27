Налоговый вычет на детей увеличится вдвое в 2025 году

Posted 27 ноября, 10:36
Published 27 ноября, 10:36
Modified 27 ноября, 10:38
Updated 27 ноября, 10:38
С 2025 года родители будут получать вычет по НДФЛ на второго ребенка в 2800 рублей. Многодетные семьи смогут получать вычет за третьего и каждого последующего ребенка в 6000. Однако на единственного ребенка вычет остается без изменений — 1400 рублей.
Возможность отдельных категорий получать удвоенные выплаты по прежнему сохраняется. Единственный родитель или опекун сможет получить вычет в 5600 рублей на второго ребенка и 12000 на третьего. Опекунам ребенка со степенью инвалидности положен вычет в 24000 рублей.
Увеличится также предельный доход для получения вычета. Теперь он составит 450 тысяч.
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