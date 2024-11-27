Налоговый вычет на детей увеличится вдвое в 2025 году

С 2025 года родители будут получать вычет по НДФЛ на второго ребенка в 2800 рублей. Многодетные семьи смогут получать вычет за третьего и каждого последующего ребенка в 6000. Однако на единственного ребенка вычет остается без изменений — 1400 рублей.