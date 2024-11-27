Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону

Posted 27 ноября, 08:54
Published 27 ноября, 08:54
Modified 27 ноября, 09:20
Updated 27 ноября, 09:20
Отмечается, что в крупных городах СФО продолжают поступать жалобы местных жителей на аварийные отключения. За прошлую неделю новосибирцы столкнулись с более чем 110 отключениями. В половине из этих случаев отключения не были запланированы.
Около 15% сибирских городов не получили паспорта готовности к отопительному сезону: всего готовы оказались 566 из 664 населенных пунктов.
Всего к зимнему сезону подготовили свыше 20 тыс. км теплосетей. Снижение финансирования в сфере ЖКХ недопустимо, по заявлению полпреда.
Ранее сообщалось о внеплановом отключении электричества в пригороде Новосибирска.