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Posted 27 ноября, 08:54

Published 27 ноября, 08:54

Modified 27 ноября, 09:20

Updated 27 ноября, 09:20

Почти 100 населенных пунктов в СФО оказались не готовы к зиме

Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону

27 ноября 2024, 08:54
Фото: 1MI. Почти 100 населенных пунктов в СФО оказались не готовы к зиме
Почти 100 населенных пунктов в СФО оказались не готовы к зиме. В их числе оказался и Новосибирск. Об этом сообщил полпред президента в округе Анатолий Серышев.

Отмечается, что в крупных городах СФО продолжают поступать жалобы местных жителей на аварийные отключения. За прошлую неделю новосибирцы столкнулись с более чем 110 отключениями. В половине из этих случаев отключения не были запланированы.

Около 15% сибирских городов не получили паспорта готовности к отопительному сезону: всего готовы оказались 566 из 664 населенных пунктов.

Всего к зимнему сезону подготовили свыше 20 тыс. км теплосетей. Снижение финансирования в сфере ЖКХ недопустимо, по заявлению полпреда.

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