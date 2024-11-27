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Posted 27 ноября, 02:22

Published 27 ноября, 02:22

Modified 27 ноября, 02:24

Updated 27 ноября, 02:24

Большие пробки

Новосибирск сковали пробки — куда лучше не ехать утром

27 ноября 2024, 02:22
Фото: atas.info. Большие пробки

В Новосибирске из-за ДТП с тремя погибшими образовалась огромная пробка

В Новосибирске пробка образовалась после ДТП с погибшими, о чем свидетельствуют данные карт.

Инцидент произошел на Октябрьском мосту. Рано утром водитель не справился с управлением. Его машину отбросило на встречную полосу.

Погибли сразу три человека, включая водителя. Также пострадал автомобилист, в которого врезалась машина погибших. В деталях разбирались в ГАИ. На путепроводе образовались пробки. Проезд затруднен в сторону левого берега.

Фото: ДТП

Также на трассе не так давно перевернулся пассажирский автобус с людьми. Несколько человек пострадали. Проводится проверка. Другой водитель ГАЗели врезался в столб в туннеле. Молодой мужчина погиб в ДТП.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Погиб#18+
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