Новосибирск сковали пробки — куда лучше не ехать утром

Posted 27 ноября, 02:22
Published 27 ноября, 02:22
Modified 27 ноября, 02:24
Updated 27 ноября, 02:24
Инцидент произошел на Октябрьском мосту. Рано утром водитель не справился с управлением. Его машину отбросило на встречную полосу.
Погибли сразу три человека, включая водителя. Также пострадал автомобилист, в которого врезалась машина погибших. В деталях разбирались в ГАИ. На путепроводе образовались пробки. Проезд затруднен в сторону левого берега.
Также на трассе не так давно перевернулся пассажирский автобус с людьми. Несколько человек пострадали. Проводится проверка. Другой водитель ГАЗели врезался в столб в туннеле. Молодой мужчина погиб в ДТП.