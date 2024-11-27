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Posted 27 ноября, 07:39

Published 27 ноября, 07:39

Modified 27 ноября, 07:39

Updated 27 ноября, 07:39

Новые пенсионные удостоверения с QR-кодом: Что нужно знать

Новые пенсионные удостоверения с QR-кодом: Что нужно знать

27 ноября 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney.
С 1 июля 2025 года в России вводятся пенсионные удостоверения нового образца, которые будут содержать QR-код. Соответствующий документ был подготовлен Министерством труда и социальной защиты.

Общественная служба новостей разобралась в нюансах этого нововведения.

Обязательно ли менять старое пенсионное удостоверение

Удостоверение нового образца не будет являться единственным возможным или обязательным к получению. По крайней мере, на первом этапе его внедрения. Как подчеркивается, использование QR-кода — это право, но не обязанность гражданина.

Какие преимущества дает новое пенсионное удостоверение

Как и в случае с пенсионным удостоверением старого образца, документ с QR-кодом позволит подтверждать статус пенсионера для предоставления ему:

  • бесплатного или льготного проезда на общественном транспорте;
  • скидок в магазинах;
  • скидок в аптеках;
  • бесплатных или льготных билетов в музеи, театры, выставки и так далее.

Для чего нужен QR-код на пенсионном удостоверении

QR-код или «код быстрого отклика» — это матричный штрих-код, который позволяет моментально при помощи соответствующего терминала для считывания, получать информацию, зашифрованную в нем. Таким образом, предъявление этого кода в магазине или в общественном транспорте ускорит процесс идентификации и подтверждения статуса пенсионера, получающего пенсию, назначенную в рамках обязательного пенсионного страхования или государственного пенсионного обеспечения. А также позволит защититься от поддельных документов.

Какие данные будут содержаться в новом пенсионном удостоверении

Электронное пенсионное удостоверение будет содержать такой перечень обязательных сведений:

  • фотографию;
  • фамилию, имя, отчество (при наличии);
  • СНИЛС;
  • вид пенсии;
  • срок, на который установлена пенсия.

Как сегодня подтверждается статус пенсионера

С 2015 года прекращена выдача бумажных пенсионных удостоверений. Вместо них статус пенсионера подтверждается справкой о назначении пенсии, в которой содержится перечень видов и размеров льгот. С 2021 года пенсионеры могут получать свидетельство пенсионера, которое выглядит как пластиковая карта с фотографией, ФИО, а также номером индивидуального лицевого счета, данными о сроке и виде пенсии.

После введения QR-кодов, действовавшие ранее документы также будут действительны, специально менять их, если нет желания, не нужно.

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