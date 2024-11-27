Новые пенсионные удостоверения с QR-кодом: Что нужно знать

QR-код или «код быстрого отклика» — это матричный штрих-код, который позволяет моментально при помощи соответствующего терминала для считывания, получать информацию, зашифрованную в нем. Таким образом, предъявление этого кода в магазине или в общественном транспорте ускорит процесс идентификации и подтверждения статуса пенсионера, получающего пенсию, назначенную в рамках обязательного пенсионного страхования или государственного пенсионного обеспечения. А также позволит защититься от поддельных документов.