Новые пенсионные удостоверения с QR-кодом: Что нужно знать

Posted 27 ноября, 07:39
Published 27 ноября, 07:39
Modified 27 ноября, 07:39
Updated 27 ноября, 07:39
Общественная служба новостей разобралась в нюансах этого нововведения.
Удостоверение нового образца не будет являться единственным возможным или обязательным к получению. По крайней мере, на первом этапе его внедрения. Как подчеркивается, использование QR-кода — это право, но не обязанность гражданина.
Как и в случае с пенсионным удостоверением старого образца, документ с QR-кодом позволит подтверждать статус пенсионера для предоставления ему:
QR-код или «код быстрого отклика» — это матричный штрих-код, который позволяет моментально при помощи соответствующего терминала для считывания, получать информацию, зашифрованную в нем. Таким образом, предъявление этого кода в магазине или в общественном транспорте ускорит процесс идентификации и подтверждения статуса пенсионера, получающего пенсию, назначенную в рамках обязательного пенсионного страхования или государственного пенсионного обеспечения. А также позволит защититься от поддельных документов.
Электронное пенсионное удостоверение будет содержать такой перечень обязательных сведений:
С 2015 года прекращена выдача бумажных пенсионных удостоверений. Вместо них статус пенсионера подтверждается справкой о назначении пенсии, в которой содержится перечень видов и размеров льгот. С 2021 года пенсионеры могут получать свидетельство пенсионера, которое выглядит как пластиковая карта с фотографией, ФИО, а также номером индивидуального лицевого счета, данными о сроке и виде пенсии.
После введения QR-кодов, действовавшие ранее документы также будут действительны, специально менять их, если нет желания, не нужно.