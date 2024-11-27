Новые школы и детсады построят в трех районах Новосибирска

Posted 27 ноября, 03:32
Published 27 ноября, 03:32
Modified 27 ноября, 03:34
Updated 27 ноября, 03:34
В рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) владельцы земельных участков, на которых планируется массовая высотная жилая застройка, будут обязаны за свой счет построить учреждения образования и дошкольного воспитания.
На участке в Калининском районе строительная компания должна возвести детский сад на 360 мест на улице Осоавиахима.
В Октябрьском районе появится новая школа на 1100 мест в микрорайоне «Европейский берег» на улице Владимира Заровного. Ситуация со школьными местами там критическая.
Будет построен новый корпус школы № 103 на улице Фадеева, 50/1 на 300 мест и передан в муниципальную собственность земельный участок для строительства детского сада на 110 мест на улице Сухановской.
В Заельцовском районе на улице Лебедевского будет построен детсад на 90 мест.
О том, что такое механизм КРТ, читайте в нашем специальном материале.