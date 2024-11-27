atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 03:32

Published 27 ноября, 03:32

Modified 27 ноября, 03:34

Updated 27 ноября, 03:34

Школы и детсады обяжут строить в рамках договоров о КРТ

Новые школы и детсады построят в трех районах Новосибирска

27 ноября 2024, 03:32
Социальные объекты возведут за счет застройщиков, сообщили в муниципалитете.

В рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) владельцы земельных участков, на которых планируется массовая высотная жилая застройка, будут обязаны за свой счет построить учреждения образования и дошкольного воспитания.

На участке в Калининском районе строительная компания должна возвести детский сад на 360 мест на улице Осоавиахима.

В Октябрьском районе появится новая школа на 1100 мест в микрорайоне «Европейский берег» на улице Владимира Заровного. Ситуация со школьными местами там критическая.

Будет построен новый корпус школы № 103 на улице Фадеева, 50/1 на 300 мест и передан в муниципальную собственность земельный участок для строительства детского сада на 110 мест на улице Сухановской.

В Заельцовском районе на улице Лебедевского будет построен детсад на 90 мест.

О том, что такое механизм КРТ, читайте в нашем специальном материале.

«Дамоклов меч для частного сектора» — новосибирцы против закона о КРТ
Узнать подробнее
Читайте также:
Новое жильё, соцобъекты и проекты КРТ: строительный сектор Новосибирска бьет рекордыКонцессионер не достроит школы в НовосибирскеНовосибирские застройщики массово выставляют земельные участки на продажу
#Новосибирск#Школа#Детсад#КРТ#Застройщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика