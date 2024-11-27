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Posted 27 ноября, 07:12

Published 27 ноября, 07:12

Modified 27 ноября, 07:14

Updated 27 ноября, 07:14

Пламя быстро распространяется

Опасный пожар тушат на улице Автогенной в Новосибирске

27 ноября 2024, 07:12
Фото: АСТ-54. Пламя быстро распространяется
В объятом пламенем строении могут находиться газовые баллоны, сообщают в региональном управлении МЧС.

Пожар вспыхнул в нежилой пристройке к двухэтажному дому, по адресу Автогенная, 139. Огонь стремительно распространяется и на сам дом, пламенем уже объята мансарда. С пламенем пытаются справиться 42 бойцы МЧС, к тушению привлечено 12 спецмашин. Из жилого дома уже вынесли один 90-литровый баллон с газом, внутри находятся еще несколько аналогичных емкостей.

Серьезность ситуации подчеркивает то, что на месте развернут специальный штаб, который координирует действия пожарных, сообщили в региональном управлении МЧС. Пожарные запрашивают дополнительные силы, добавляют очевидцы.

Накануне при пожаре в 17-этажном доме погиб мужчина, по предварительной версии, к трагедии привела непотушенная сигарета.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Опасность
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