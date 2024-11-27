Опасный пожар тушат на улице Автогенной в Новосибирске

Пожар вспыхнул в нежилой пристройке к двухэтажному дому, по адресу Автогенная, 139. Огонь стремительно распространяется и на сам дом, пламенем уже объята мансарда. С пламенем пытаются справиться 42 бойцы МЧС, к тушению привлечено 12 спецмашин. Из жилого дома уже вынесли один 90-литровый баллон с газом, внутри находятся еще несколько аналогичных емкостей.



Серьезность ситуации подчеркивает то, что на месте развернут специальный штаб, который координирует действия пожарных, сообщили в региональном управлении МЧС. Пожарные запрашивают дополнительные силы, добавляют очевидцы.