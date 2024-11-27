Отец назвал сыновей именами из «Черепашек-ниндзя»

Posted 27 ноября, 07:13
Published 27 ноября, 07:13
Modified 27 ноября, 07:16
Updated 27 ноября, 07:16
Петр Попов является отцом четверых детей. Он не стал называть их стандартными именами. Их назвали в честь главных героев мультика: Рафаэль, Донателло, Микеланджело и Леонардо.
У всех несовершеннолетних отчество Петрович. Если у супругов родится дочка, то ее назовут Эйприл, именем помощницы черепашек.
Другая многодетная семья дала патриотичное имя дочке: Россия-Святосия-Святороссия. Последнего сына они назвали Орешник. Всего у родителей 14 детей.
В Новосибирске тоже называют детей редкими именами. Теперь среди уроженцев в регионе есть Кир, Борислав, Данислам, Анисия, Капитолина и Владелина.