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Posted 27 ноября, 07:13

Published 27 ноября, 07:13

Modified 27 ноября, 07:16

Updated 27 ноября, 07:16

Малышей называют редкими именами

Отец назвал сыновей именами из «Черепашек-ниндзя»

27 ноября 2024, 07:13
Фото: 1MI. Малышей называют редкими именами
Житель Санкт-Петербурга доказал, что является фанатом мультсериала «Черепашки-ниндзя», назвав детей именами героев.

Петр Попов является отцом четверых детей. Он не стал называть их стандартными именами. Их назвали в честь главных героев мультика: Рафаэль, Донателло, Микеланджело и Леонардо.

У всех несовершеннолетних отчество Петрович. Если у супругов родится дочка, то ее назовут Эйприл, именем помощницы черепашек.

Другая многодетная семья дала патриотичное имя дочке: Россия-Святосия-Святороссия. Последнего сына они назвали Орешник. Всего у родителей 14 детей.

В Новосибирске тоже называют детей редкими именами. Теперь среди уроженцев в регионе есть Кир, Борислав, Данислам, Анисия, Капитолина и Владелина.

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