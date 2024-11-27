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Posted 27 ноября, 11:10

Published 27 ноября, 11:10

Modified 27 ноября, 11:12

Updated 27 ноября, 11:12

ТЭЦ-1 в Новосибирске

Памятник архитектуры продали застройщику за 160 млн рублей

27 ноября 2024, 11:10
Фото: nasledie-nso.ru. ТЭЦ-1 в Новосибирске

Первая электростанция Новосибирска продана за 160 млн рублей

Историческое здание ТЭЦ-1, расположенное в центре Новосибирска, сменило владельца. СГК продала имущественный комплекс группе компаний «СибирьИнвест» за 160 миллионов рублей. Это подтверждают данные из ЕГРН и пресс-служба СГК.

Построенная в 1924–1925 годах и запущенная в 1926 году, ТЭЦ-1 стала первой крупной электростанцией Сибири. В течение почти 40 лет она обеспечивала город теплом и электроэнергией, после чего была преобразована в котельную. Здание, расположенное в Пристанском переулке на правом берегу Оби, имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

В 2021 году городские власти планировали создать на базе ТЭЦ культурный кластер. Однако из-за экономической ситуации проект был заморожен. Как тогда утвреждала уже бывшая вице-мэра Анна Терешкова, мэрия искала спонсоров для реставрации объекта, но так и не смогла найти инвесторов.

«СибирьИнвест» пока не раскрывает свои планы на использование объекта. Компания известна реализацией жилых и коммерческих проектов в Новосибирске, включая реконструкцию исторических зданий. Однако эксперты и местные жители опасаются, что здание могут признать аварийным, что приведет к его частичной или полной утрате.

Почему в Новосибирске так много аварий на сетях — удивительный ответ СГК
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Реставрация#СГК#ТЭЦ-1#Инвесторы
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