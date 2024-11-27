Памятник архитектуры продали застройщику за 160 млн рублей

Построенная в 1924–1925 годах и запущенная в 1926 году, ТЭЦ-1 стала первой крупной электростанцией Сибири. В течение почти 40 лет она обеспечивала город теплом и электроэнергией, после чего была преобразована в котельную. Здание, расположенное в Пристанском переулке на правом берегу Оби, имеет статус памятника архитектуры регионального значения.