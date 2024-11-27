Памятник архитектуры продали застройщику за 160 млн рублей

Posted 27 ноября, 11:10
Published 27 ноября, 11:10
Modified 27 ноября, 11:12
Updated 27 ноября, 11:12
Построенная в 1924–1925 годах и запущенная в 1926 году, ТЭЦ-1 стала первой крупной электростанцией Сибири. В течение почти 40 лет она обеспечивала город теплом и электроэнергией, после чего была преобразована в котельную. Здание, расположенное в Пристанском переулке на правом берегу Оби, имеет статус памятника архитектуры регионального значения.
В 2021 году городские власти планировали создать на базе ТЭЦ культурный кластер. Однако из-за экономической ситуации проект был заморожен. Как тогда утвреждала уже бывшая вице-мэра Анна Терешкова, мэрия искала спонсоров для реставрации объекта, но так и не смогла найти инвесторов.
«СибирьИнвест» пока не раскрывает свои планы на использование объекта. Компания известна реализацией жилых и коммерческих проектов в Новосибирске, включая реконструкцию исторических зданий. Однако эксперты и местные жители опасаются, что здание могут признать аварийным, что приведет к его частичной или полной утрате.