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Posted 27 ноября, 05:19

Published 27 ноября, 05:19

Modified 27 ноября, 05:21

Updated 27 ноября, 05:21

Холодно будет в Новосибирске

Похолодание нагрянет в Новосибирскую область в середине декабря

27 ноября 2024, 05:19
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Холодно будет в Новосибирске
В Новосибирской области стукнут морозы в декабре 2024, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

По данным «Яндекс. Погоды», похолодание придет в регион с 15 декабря. В ночь стукнут морозы до -24. Сильнее всего похолодает 20 числа: на улице будет -29. В первую же половину месяца ожидается тепло со средней температурой до -5…-7.

Gismeteo прогнозирует похолодание до -11 только с 9 декабря. Холоднее всего станет с 25 числа, когда столбик термометра покажет -16. При этом ожидаются снегопады после первой недели месяца.

Сервис «У зонта» обещает мороз до -27 с 11 декабря. С 19 числа потеплеет до -5. Ожидается снег до конца месяца. К Новому году передают потепление до +1.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Снег
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