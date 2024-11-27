Похолодание нагрянет в Новосибирскую область в середине декабря

По данным «Яндекс. Погоды», похолодание придет в регион с 15 декабря. В ночь стукнут морозы до -24. Сильнее всего похолодает 20 числа: на улице будет -29. В первую же половину месяца ожидается тепло со средней температурой до -5…-7.