Похолодание нагрянет в Новосибирскую область в середине декабря

Posted 27 ноября, 05:19
Published 27 ноября, 05:19
Modified 27 ноября, 05:21
Updated 27 ноября, 05:21
По данным «Яндекс. Погоды», похолодание придет в регион с 15 декабря. В ночь стукнут морозы до -24. Сильнее всего похолодает 20 числа: на улице будет -29. В первую же половину месяца ожидается тепло со средней температурой до -5…-7.
Gismeteo прогнозирует похолодание до -11 только с 9 декабря. Холоднее всего станет с 25 числа, когда столбик термометра покажет -16. При этом ожидаются снегопады после первой недели месяца.
Сервис «У зонта» обещает мороз до -27 с 11 декабря. С 19 числа потеплеет до -5. Ожидается снег до конца месяца. К Новому году передают потепление до +1.