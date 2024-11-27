Получают от 100 тысяч и не парятся: у кого в Новосибирске самые высокие зарплаты

Posted 27 ноября, 06:12
Published 27 ноября, 06:12
Modified 27 ноября, 06:14
Updated 27 ноября, 06:14
С начала 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 22 240 рублей. Пока некоторые работодатели платят эту сумму, в Новосибирске есть вакансии с окладом, который многократно превосходит цифру. Некоторые компании предлагают зарплаты, от которых голова идет кругом — до миллиона рублей и выше. Причем условия труда в этих местах нередко кажутся райскими.
Продажи — это не просто разговоры по телефону и встречи с клиентами. В этой профессии успех измеряется в деньгах. Именно сфера продаж считается одной из самых высокооплачиваемых. В некоторых компаниях менеджерам предлагают до 1 млн рублей. Речь об ООО «Итеса», где специалисту готовы платить от 115 тысяч рублей. Компания обещает не только стабильный доход, но и широкий соцпакет: корпоративную связь, обучение, яркие корпоративы. Работать придется в сфере B2B, а это значит — результативные переговоры с руководителями крупных предприятий и продажи сложных технических решений. Однако без опыта в продажах и технических знаний вас сюда не возьмут: в требованиях значится опыт от трех лет и умение самостоятельно принимать решения.
Но если инженерное оборудование — это не ваше, не расстраивайтесь. В сфере недвижимости также платят весьма щедро. Менеджеры по продажам новостроек в Новосибирске могут зарабатывать до 350 000 рублей в месяц. А в компании «Тренд Новостройки» для старта вовсе не нужен опыт. Обучение предоставляет сама компания, а работающий IT-инструмент берет на себя всю рутину. Плюс — стильный офис в центре города, поддержка наставника и бесплатные кофе с печеньем.
«Профессиональное комьюнити „Тренд Новостройки“ — лекции и семинары от внешних спикеров и застройщиков, бранчи, вечеринки, киновечера, тематические праздники и командообразующие мероприятия. Собственный ипотечный центр, где команда решит все ипотечные вопросы за тебя», — пишет работодатель.
Высокие зарплаты также предлагают специалистам в сфере тяжелого производства, перевозок. Правда, в основном такая работа предполагает вахтовый метод. Зато те, кто готов отправиться на месяц-другой в Забайкалье или на Дальний Восток, могут рассчитывать на от 200 000 рублей в месяц. Например, мастера строительно-монтажных работ ждут на объектах «БОРНЭО-СТРОЙ». Обязанности включают организацию работы бригад, контроль за графиком строительства и технологией работ. Работодатель обещает регулярное горячее питание, спецодежду и жиль в комфортном общежитии.
Если вы любите авотодороги, сидеть за рулем, то высокие зарплаты также предлагают водителям, в том числе спецтехники. За месяц можно заработать до 220 000 рублей, работая на «Ozon производство».
«Расходы в пути за счет компании: стоянка, мойка, шиномонтаж, оплата всех платных дорог, заправка только на брендовых АЗС. Бесплатная медкомиссия перед трудоустройством, полис ДМС», — говорят в компании.
Для тех, кто не боится ответственности, строительный сектор предлагает одну из самых высоких зарплат в городе. Руководители строительных проектов в нефтегазовом секторе могут зарабатывать до 1 500 000 рублей в месяц. Правда, требования здесь соответствующие: высшее образование, более 10 лет опыта, стрессоустойчивость и готовность работать в суровых условиях. Компания обеспечивает релокацию на Дальний Восток и оплачивает жилье.
Сфера IT продолжает удерживать позиции лидера по уровню заработных плат, предлагая разработчикам, обладающим многолетним опытом, щедрые условия. Вакансия Flutter-разработчика в «Инетра» — яркий пример. Компания ищет специалиста с опытом от шести лет для переписывания своего популярного продукта Peers.TV. Помимо высокой зарплаты (до 350 000 рублей), предлагается гибкий график, возможность удаленной работы и наставничество для начинающих коллег.
«Задача: поддержать переход на Flutter с нативных языков программирования (будет переписан сайт, мобильные приложения и приложение для приставок STB на базе Android). Впоследствии: поддерживать и развивать Flutter приложение под iOS и Android. Решать задачи бизнеса и избавлять пользователей от проблем, наставничать над менее опытными программистами», — сообщают кандидатам.
Другая привлекательная позиция — Senior Java developer в Smart Consulting. в ООО «Смарт консалтинг». Уровень заработной платы схожий (до 350 000 рублей), а задачи включают работу с микросервисной архитектурой и высоконагруженными системами. Однако уникальным преимуществом компании является ее внутренняя философия: горизонтальная структура управления и отказ от традиционной иерархии.
Сфера здравоохранения также предлагает высокую оплату труда, но с меньшими требованиями к опыту. Врач-стоматолог-ортопед в «Дента Плюс» может рассчитывать на 250 000 ₽. Работодатель привлекает кандидатов дополнительными бонусами: помощь с переездом, бесплатное жилье на первые шесть месяцев и новейшее оборудование.
«Нам нужен командный игрок с отличными мануальными навыками и развитым клиническим мышлением, с опытом работы по профилю от 2 лет, владеющий фотопротоколом», — сообщают в клинике.
В сфере гостеприимства и питания зарплаты ниже, но вакансии отличаются перспективами для амбициозных профессионалов. Шеф-кондитер от «Праздника Вкуса» зарабатывает до 200 000 рублей, а обязанность заключается не только в производстве, но и в разработке новых рецептур. Для этой позиции критичны лидерские навыки и способность работать с объемами.
В общепите встречаются и более демократичные предложения: шеф-повар в гриль-баре KOSTER с оплатой от 100 000 рублей ориентирован на обеспечение стабильной работы заведения и контроль качества блюд.