Получают от 100 тысяч и не парятся: у кого в Новосибирске самые высокие зарплаты

Продажи — это не просто разговоры по телефону и встречи с клиентами. В этой профессии успех измеряется в деньгах. Именно сфера продаж считается одной из самых высокооплачиваемых. В некоторых компаниях менеджерам предлагают до 1 млн рублей. Речь об ООО «Итеса», где специалисту готовы платить от 115 тысяч рублей. Компания обещает не только стабильный доход, но и широкий соцпакет: корпоративную связь, обучение, яркие корпоративы. Работать придется в сфере B2B, а это значит — результативные переговоры с руководителями крупных предприятий и продажи сложных технических решений. Однако без опыта в продажах и технических знаний вас сюда не возьмут: в требованиях значится опыт от трех лет и умение самостоятельно принимать решения.