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Posted 27 ноября, 09:43

Published 27 ноября, 09:43

Modified 27 ноября, 09:45

Updated 27 ноября, 09:45

Рейс из Новосибирска не смог сесть из-за сильного ветра

Рейс из Новосибирска не смог сесть из-за сильного ветра

27 ноября 2024, 09:43
Фото: 1MI.
Из-за сильного ветра экипажу самолета авиакомпании «Сибирь» пришлось пойти на второй круг при посадке.

Сегодня при посадке самолета, следовавшего из Новосибирска в Южно-Сахалинск, экипаж пошел на второй круг при посадке в зоне Хабаровского РЦ. Отмечалась неблагоприятная погодная обстановка: сплошная облачность, слабый ливневый дождь. В итоге самолет успешно посадили.

Отметим, что сейчас на востоке страны господствует огромный циклон, который принес в регион непогоду: снег и сильный ветер. Синоптики обещают, что ситуация стабилизируется только через несколько дней.

Ранее аэропорт в Новосибирске получил штраф, из-за авиаинцидента, произошедшего в зоне его ответственности с самолетом авиакомпании «Сибирь».

На трассе Новосибирск-Барнаул ухудшилась обстановка
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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
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