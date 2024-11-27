Рейс из Новосибирска не смог сесть из-за сильного ветра

Posted 27 ноября, 09:43
Published 27 ноября, 09:43
Modified 27 ноября, 09:45
Updated 27 ноября, 09:45
Сегодня при посадке самолета, следовавшего из Новосибирска в Южно-Сахалинск, экипаж пошел на второй круг при посадке в зоне Хабаровского РЦ. Отмечалась неблагоприятная погодная обстановка: сплошная облачность, слабый ливневый дождь. В итоге самолет успешно посадили.
Отметим, что сейчас на востоке страны господствует огромный циклон, который принес в регион непогоду: снег и сильный ветер. Синоптики обещают, что ситуация стабилизируется только через несколько дней.
Ранее аэропорт в Новосибирске получил штраф, из-за авиаинцидента, произошедшего в зоне его ответственности с самолетом авиакомпании «Сибирь».