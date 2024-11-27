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Posted 27 ноября, 05:20

Published 27 ноября, 05:20

Modified 27 ноября, 05:22

Updated 27 ноября, 05:22

Новых сотрудников ищут в РЖД

РЖД обратились к Авито Работе, чтобы найти новых сотрудников

27 ноября 2024, 05:20
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Новых сотрудников ищут в РЖД
Авито Работа и РЖД проводят совместную рекламную кампанию по поиску соискателей на производственные профессии. РЖД ищет сотрудников одновременно офлайн и онлайн в разных городах России.

В Авито Работе рассказали, что осенью РЖД разместил на платформе более 200 новых вакансий. Сейчас компания ищет помощников машиниста, монтеров пути, электромехаников, сигналистов, дежурных по станции и представителей других профессий. РЖД предлагает соискателям высокие заработные платы, бесплатное обучение в собственных учебных центрах, стипендии и жилье на время обучения.

Сотрудников компания ищет в крупных городах России: Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и Саратове. Для этого РЖД использует как наружную рекламу, так и интернет-инструменты Авито Работы: медийные баннеры, рассылки и сторис.

«Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Этот процесс требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
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