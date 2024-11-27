РЖД обратились к Авито Работе, чтобы найти новых сотрудников

В Авито Работе рассказали, что осенью РЖД разместил на платформе более 200 новых вакансий. Сейчас компания ищет помощников машиниста, монтеров пути, электромехаников, сигналистов, дежурных по станции и представителей других профессий. РЖД предлагает соискателям высокие заработные платы, бесплатное обучение в собственных учебных центрах, стипендии и жилье на время обучения.