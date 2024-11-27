Стало известно, когда в Новосибирске засияют новогодние елки

Posted 27 ноября, 07:12
Published 27 ноября, 07:12
Modified 27 ноября, 07:14
Updated 27 ноября, 07:14
Городские елки начнут свою работу с приходом зимы. Пока их продолжают устанавливать в разных районах города.
Самых больших будет всего восемь. Две из них уже установили на Михайловской набережной и у концертного комплекса Маяковского. Гирлянды подключат в начале декабря.
Также в центре, на площади Ленина, монтируют главную елку. Новогоднюю красавицу украшают прошлогодними гирляндами.
В городе приступают и к заливке катков. Некоторые уже доступны для жителей Новосибирска: часть из них даже бесплатная. Средняя цена прокатиться на коньках — 160 рублей. Основная часть этого вида развлечений откроется в декабре.