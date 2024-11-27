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Posted 27 ноября, 07:12

Published 27 ноября, 07:12

Modified 27 ноября, 07:14

Updated 27 ноября, 07:14

Елки устанавливают

Стало известно, когда в Новосибирске засияют новогодние елки

27 ноября 2024, 07:12
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Елки устанавливают
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Новый год в Новосибирске 2024
Новогодние елки вот-вот зажгут в Новосибирске, о чем проинформировали в мэрии.

Городские елки начнут свою работу с приходом зимы. Пока их продолжают устанавливать в разных районах города.

Самых больших будет всего восемь. Две из них уже установили на Михайловской набережной и у концертного комплекса Маяковского. Гирлянды подключат в начале декабря.

Также в центре, на площади Ленина, монтируют главную елку. Новогоднюю красавицу украшают прошлогодними гирляндами.

В городе приступают и к заливке катков. Некоторые уже доступны для жителей Новосибирска: часть из них даже бесплатная. Средняя цена прокатиться на коньках — 160 рублей. Основная часть этого вида развлечений откроется в декабре.

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