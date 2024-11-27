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Posted 27 ноября, 08:16

Published 27 ноября, 08:16

Modified 27 ноября, 08:18

Updated 27 ноября, 08:18

Тигра не было в регионе

Тигр гуляет под Новосибирском — правда или фейк

27 ноября 2024, 08:16
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Тигра не было в регионе

В Новосибирске прокомментировали появление тигра на улицах

В соцсетях распространяется информация о появлении тигра под Новосибирском: в Минприроды прокомментировали эту новость.

Тигра якобы заметили в рабочем поселке Пашино. Его сняли на видео. На кадрах видно, как тигр выходит из леса. Автор ролика это подтверждает.

Однако никакого тигра, гуляющего по улицам, в Сибири не было. Эта информация является фейком, что подтвердили в министерстве природы Новосибирской области. Настоящего хищника можно увидеть только в зоопарке.

Видео: Минприроды НСО.

Тем временем знаменитый медведь Кай сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 17 лет. На него будут любоваться посетители зверинца, так как сотрудники устроят показательные кормления.

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