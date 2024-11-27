Тигр гуляет под Новосибирском — правда или фейк

Posted 27 ноября, 08:16
Published 27 ноября, 08:16
Modified 27 ноября, 08:18
Updated 27 ноября, 08:18
Тигра якобы заметили в рабочем поселке Пашино. Его сняли на видео. На кадрах видно, как тигр выходит из леса. Автор ролика это подтверждает.
Однако никакого тигра, гуляющего по улицам, в Сибири не было. Эта информация является фейком, что подтвердили в министерстве природы Новосибирской области. Настоящего хищника можно увидеть только в зоопарке.
Тем временем знаменитый медведь Кай сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 17 лет. На него будут любоваться посетители зверинца, так как сотрудники устроят показательные кормления.