Убийцу таксиста в Новосибирске отправили в тюрьму

Posted 27 ноября, 03:42
Published 27 ноября, 03:42
Modified 27 ноября, 03:44
Updated 27 ноября, 03:44
Все произошло летом текущего года. На улице Гурьевской возле кафе случился конфликт. Он возник между таксистом и незнакомцем. Словами решить его не удалось, поэтому злоумышленник взялся за нож.
Он ударил водителя пять раз в грудь, живот и голову. Мужчина, которому 46 лет, скончался на месте. Убийцей оказался Константин Журавлев. Его признали виновным.
Суд отправил его на 11 лет в тюрьму. Мать погибшего требовала денежную компенсацию. Теперь убийца выплатит 1 млн рублей. Этот приговор еще можно обжаловать.
Тем временем боец ММА признался, посему убил свою знакомую и ее дочку.