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Posted 27 ноября, 03:42

Published 27 ноября, 03:42

Modified 27 ноября, 03:44

Updated 27 ноября, 03:44

Мужчина убил водителя

Убийцу таксиста в Новосибирске отправили в тюрьму

27 ноября 2024, 03:42
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина убил водителя
В Новосибирске вынесли приговор убийце таксиста, о чем сообщили в судебном департаменте.

Все произошло летом текущего года. На улице Гурьевской возле кафе случился конфликт. Он возник между таксистом и незнакомцем. Словами решить его не удалось, поэтому злоумышленник взялся за нож.

Он ударил водителя пять раз в грудь, живот и голову. Мужчина, которому 46 лет, скончался на месте. Убийцей оказался Константин Журавлев. Его признали виновным.

Суд отправил его на 11 лет в тюрьму. Мать погибшего требовала денежную компенсацию. Теперь убийца выплатит 1 млн рублей. Этот приговор еще можно обжаловать.

Тем временем боец ММА признался, посему убил свою знакомую и ее дочку.

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