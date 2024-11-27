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Posted 27 ноября, 12:28

Published 27 ноября, 12:28

Modified 27 ноября, 12:30

Updated 27 ноября, 12:30

Снесенный ограничитель

В Новосибирске ограничитель для фур на улице Малыгина снова снесли

27 ноября 2024, 12:28
Фото: «Хилокский дилмассив. Welcom to Гетто» / vk.com. Снесенный ограничитель
В Новосибирске фуры, груженные овощами и фруктами, по-прежнему нарушают ограничения на улице Малыгина. Из-за этого специальный ограничитель вновь снесли.

В Новосибирске жители микрорайона Хилок продолжают наблюдать за бесконечной борьбой ограничителя на улице Малыгина и невнимательных водителей большегрузов. Очередной акт «дорожной драмы» произошел в среду 27 ноября. Конструкция, предназначенная для защиты улицы от транзита фур, вновь была разрушена.

«У меня истерика. У жителей Малыгина тоже. Опять русский водятел, опять не увидел знак ограничения по высоте!» — пишут местные общественники

В обсуждениях предлагают самые необычные методы защиты конструкции: от установки БТР и нарядов ОМОН до круглосуточного дежурства сотрудников ДПС.

Последствия разрушенияПоследствия разрушения
Последствия разрушенияПоследствия разрушения
Последствия разрушенияПоследствия разрушения
Последствия разрушенияПоследствия разрушения
Последствия разрушения. Фото: «Хилокский дилмассив. Welcom to Гетто» / vk.com

С момента установки ограничителя в сентябре 2024 года он подвергался нападкам уже не в первый раз. Водители большегрузов, игнорирующие знаки ограничения, раз за разом сносят конструкцию. Жители предполагают, что некоторые из этих случаев могут быть умышленными. Ситуация осложняется и тем, что фуры начали искать альтернативные пути. Водители объезжают запрещенный участок через Клещихинское кладбище, что вызывает у жителей еще большее возмущение.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#Фуры#Жители#Хилокский жилмассив
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