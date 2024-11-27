В Новосибирске ограничитель для фур на улице Малыгина снова снесли

Posted 27 ноября, 12:28
Published 27 ноября, 12:28
Modified 27 ноября, 12:30
Updated 27 ноября, 12:30
В Новосибирске жители микрорайона Хилок продолжают наблюдать за бесконечной борьбой ограничителя на улице Малыгина и невнимательных водителей большегрузов. Очередной акт «дорожной драмы» произошел в среду 27 ноября. Конструкция, предназначенная для защиты улицы от транзита фур, вновь была разрушена.
«У меня истерика. У жителей Малыгина тоже. Опять русский водятел, опять не увидел знак ограничения по высоте!» — пишут местные общественники
В обсуждениях предлагают самые необычные методы защиты конструкции: от установки БТР и нарядов ОМОН до круглосуточного дежурства сотрудников ДПС.
С момента установки ограничителя в сентябре 2024 года он подвергался нападкам уже не в первый раз. Водители большегрузов, игнорирующие знаки ограничения, раз за разом сносят конструкцию. Жители предполагают, что некоторые из этих случаев могут быть умышленными. Ситуация осложняется и тем, что фуры начали искать альтернативные пути. Водители объезжают запрещенный участок через Клещихинское кладбище, что вызывает у жителей еще большее возмущение.