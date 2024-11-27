В Новосибирске ограничитель для фур на улице Малыгина снова снесли

С момента установки ограничителя в сентябре 2024 года он подвергался нападкам уже не в первый раз. Водители большегрузов, игнорирующие знаки ограничения, раз за разом сносят конструкцию. Жители предполагают, что некоторые из этих случаев могут быть умышленными. Ситуация осложняется и тем, что фуры начали искать альтернативные пути. Водители объезжают запрещенный участок через Клещихинское кладбище, что вызывает у жителей еще большее возмущение.